AK Parti Ordu İl Başkanı Tomakin'in acı günü
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AK Parti Ordu İl Başkanı Tomakin'in acı günü

AK Parti Ordu İl Başkanı Tomakin'in acı günü
Anadolu Ajansı / Hayati Akçay - Haberler | Güncel

AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin'in eşi Gülşen Tomakin, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin'in eşi Gülşen Tomakin, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Bir süredir evinde kanser tedavisi gören Gülşen Tomakin, durumunun ağırlaşması üzere Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanenin yoğun bakım servisinde tedavisi devam eden Tomakin, hayatını kaybetti.

AK Parti İl Başkanı Halit Tomakin, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"32 yıllık hayat arkadaşım, çocuklarımın annesi, kıymetli eşim Gülşen Tomakin maalesef yaşam savaşını kaybetti. Bana bugüne kadar yaşattığın her şey için teşekkür ederim. Sen her zaman çok iyi bir eş, çok iyi bir anne, çok iyi bir babaanne oldun. Rabbime şükürler olsun ki 32 senemi seninle geçirmeyi bana nasip etti. Her zaman kalbimizin en güzel yerinde olacaksın. Kabrin nur, mekanın cennet olsun."

Tomakin, bu süreçte arayan, yanlarında olanlar ve sağlık çalışanlarına da teşekkür etti.

Vali Tuncay Sonel ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler de taziye mesajı yayımlayarak, Tomakin ailesine başlığı dileklerini iletti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay

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