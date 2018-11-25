AK Parti Ordu İl Başkanı Tomakin: "Hilmi Güler ile Ordu Dünya Kenti Olacak"

AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı M. Hilmi Güler ile 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde iyi bir başarıya imza atacaklarını belirterek, "Adayımız M. Hilmi Güler ehliyet, liyakat, hizmet gibi tüm vasıfların ete kemiğe bürünmüş halidir. 31 Mart 2019'da milletimizin gönlündeki yerimizi daha da güçlendirecek, daha da yükseğe çıkartacağız" dedi.

İl Başkanı Halit Tomakin, yaptığı açıklamada AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı M. Hilmi Güler'in Ordu'nun yetiştirdiği değerli bir siyaset ve bilim adamı olduğunu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde Ordu'ya kalıcı hizmetler yaparak halkın gönlünde yer edindiğini belirtti. Güler'in adaylığının parti tabanı ve Ordu'da büyük bir heyecanla karşılandığını kaydeden Tomakin, "M. Hilmi Güler plan, proje, ehliyet, liyakat, hizmet, aklımıza gelen tüm vasıfların ete kemiğe bürünmüş halidir. Enerji Bakanlığı döneminde sadece Türkiye'de değil uluslararası camiada da takdirle karşılanan dünya çapında hizmetlere imza atmıştır. Değerli bakanımız ile bütün kalbimle inanarak ifade ediyorum ki, artık Ordu'nun bir dünya kenti olması kaçınılmaz olacaktır" diye konuştu.

Tomakin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aday tanıtımı konuşmasında "Bir belediye başkanı halkına tepeden bakamaz. Belediye başkanı tevazu ehlidir, samimiyet ehlidir, gayret ehlidir. 'Önce millet, önce memleket' der" sözlerini hatırlatarak şöyle konuştu:

"Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Hilmi ağabeyimiz gerek iş ve siyaset hayatında, gerekse aile hayatında tüm Ordulu hemşehrilerimizin ittifakla kabul ettiği müstesna vasıflara sahip bir şahsiyettir. O asla bulunduğu görevde kibir, büyüklük taslama, millete tepeden bakma, milletle irtibatını koparma hastalığına kapılmayacak bir kişiliktir. Bir kere daha Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız değerli büyüğümüz devlet adamı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in adaylığının ilimize, ülkemize ve insanlığa hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah 31 Mart 2019'da milletimizin gönlündeki yerimizi daha da güçlendirecek, daha da yükseğe çıkartacağız." - ORDU