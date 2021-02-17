AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin güven tazeledi
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AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin güven tazeledi

17.02.2021 17:43 | Son Güncelleme: 17.02.2021 17:48
AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin güven tazeledi

AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, tek aday olduğu 7. Olağan İl Kongresinde yeniden il başkan seçildi.

AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, tek aday olduğu 7. Olağan İl Kongresinde yeniden il başkan seçildi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, AK Parti Ordu 7. Olağan İl Kongresi, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katılımıyla gerçekleştirildi.

Durugöl Recep Kara Spor Salonu'nda düzenlenen kongreye, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da katıldı.

Kongrede tek aday olan Tomakin güven tazeledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli

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