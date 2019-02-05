AK Parti Ordu Belediye Başkan Adayı Hilmi Güler: Ordu'yu Ordulular Yönetecek

AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hilmi Güler, "Ordu'yu Ordulular yönetecek, ortak akılla, ortak projelerle hep birlikte yöneteceğiz. Bu ortak değerleri oluştururken dışarıdan bir müdahaleyi kabul etmiyoruz. Ordu, Ordu'dan yönetilecek Pensilvanya'dan değil" dedi.

AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hilmi Güler, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Güler, "Biz Ordu'yu dışarıdan yönettirmeyeceğiz. Ordu'yu Ordulular yönetecek, ortak akılla, ortak projelerle hep birlikte yöneteceğiz. Bu ortak değerleri oluştururken dışarıdan bir müdahaleyi kabul etmiyoruz. Hele de yurt dışından olacak müdahalelerle bunu yapmayacağız. Ordu, Ordu'dan yönetilecek Pensilvanya'dan değil. Bunları yaparken hiçbir ayrım gözetmeyeceğiz. Bizim için Enver Bey de İdris Bey de bütün partililer de bir değerdir. Çünkü biz yapılan bütün hizmetleri teşekkürle karşılıyoruz ve Ordu'yu bir bütün halinde kalkındıracağımızı düşünüyoruz. Bu noktada en önemli değerimiz Ordu'nun birliği, beraberliği ve Ordululuk ruhudur" diye konuştu.

'ORDU'NUN GELECEĞİNİ BİRLİKTE YAZACAĞIZ'

Birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Güler, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Anketlerden gördüğümüz kadarıyla seçimleri kazanıyoruz ama dostluğumuzu, kardeşliğimizi kaybediyoruz. O zaman bu kazancın hiçbir kıymeti yok. Burada önemli olan şey seçimi kazanmak değil kardeşliğimizi, dostluğumuzu pekiştirmek. Ordu'da hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ordu'nun geleceğini birlikte yazacağız. Çünkü Ordu'da kırık gönüller var. Bu gönülleri tamir edeceğiz ve bu gönülleri kazanacağız. Seçimler demokrasinin şölenleridir ve gelip geçicidir. Önemli olan bu mutluluğu iki ay değil atmış ay boyunca birlikte geçirmemiz."

'ORDU'YU TAKLİT EDİLEN ŞEHİR HALİNE GETİRECEĞİZ'

Yapılacak çalışmalarla birlikte Ordu'nun taklit eden değil taklit edilen bir şehir haline geleceğini söyleyen Güler, şunları kaydetti:

"AK Parti'nin kurucularından ve Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte 1994 yılında belediyeciliğe adım atan biri olarak, AK Parti mucizesini yabancı ülkelerde doktora konusu olacak şekilde geliştiren bir kadronun programını yazan beş, altı kişiden biriyim. AK Parti'nin açılımında, 'adalet, kalkınma' var ve birleşiminde de beyazlık var. Biz Ordu'da yapacağımız çalışmalarla, fabrika ayarları dediğimiz temel hücrelerimizi tekrar canlandıracağız ve Ordu'yu taklit eden değil taklit edilen bir şehir haline getireceğiz."

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu da Hilmi Güler'in bakanlık döneminde sayısız projeye imza attığını söyledi. Gündoğdu, "Sayın Bakanımız, sayısız birçok projeyi Ordu'ya kazandırdı. İnşallah Ordu'nun evladı Hilmi ağabeyimiz, bu güne kadar imza attığı projelere daha fazla projeler katarak Ordumuzu hak ettiği yere kavuşturacak ve Trabzon-Samsun arasında sıkışmış bir il olmaktan çıkartacaktır" dedi. - Ordu

Kaynak: DHA