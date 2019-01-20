Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Avrupa'ya gidiyor beyefendi. Avrupa Parlamentosu'nda elinde terör örgütü YPG'nin paçavrasıyla resim çektiren teröristle yan yana o da poz veriyor. Bay Kemal, söyle bana arkadaşını, söyleyeyim sana kim olduğunu." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Recep Kara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Ordu Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

Kimsenin AK Parti ile hizmet konusunda yarışamadığını vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:

"Kimse, 'AK Parti 288 bin derslik yaptı, 607 bin öğretmen atadı, sadece bu yıl 166 milyon kitabı öğrencilere ücretsiz dağıttı, 137 yeni üniversite açtı, biz daha fazlasını yapacağız' demiyor. Kimse, 'AK Parti bin 282 yeni hastane açtı, 136 bin yeni yatak hizmete aldı, 550 bin sağlık çalışanını işe başlattı, 5 bin ambulansı hizmete soktu, dünyanın en ileri genel sağlık sigortası sistemini geliştirdi, biz daha fazlasını yapacağız' demiyor."

AK Partili kadınlardan ev ziyaretlerinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK'nın genel müdürü olduğu dönemde hastanelerin durumunu sormalarını isteyen Erdoğan, o dönem yaşanan ilaç kuyruklarından, röntgen çekimi için 7-8 ay sonrasına verilen randevulardan örnek verdi. Erdoğan, "Hastanelerimizde ultrasonografiler var, MR'lar var, tomografiler var. Bunlarla beraber artık bize insan olduğumuzu AK Parti iktidarı gösterdi." ifadelerini kullandı.

Erdoğan şöyle devam etti:

"Kimse, 'AK Parti hakim ve savcı sayısını 10 bin, yardımcı personel sayısını 37 bin arttırdı, 246 adalet sarayı yapıp yargıyı o izbe yerlerden kurtardı, adaletin işleyişini hızlandıracak tedbirleri aldı, biz daha iyisinin sözünü veriyoruz' demiyor. Kimse, 'AK Parti 20 bin 400 kilometre yeni bölünmüş yol, bin kilometrenin üzerinde otoyol, 278 kara yolu tüneli yaptı, ülkeyi yüksek hızlı tren hatlarıyla tanıştırdı, demir yolu ağlarımızı yeniledi, 30 yeni havalimanını hizmete soktu, internet altyapımızı güçlendirdi, biz daha fazlasını yapıyoruz' diyemiyor. Kimse,' AK Parti terörle mücadelede sınırlarımız içinde ve dışında çok büyük başarılar kazandı, biz daha iyisini gerekleştireceğiz' diyemiyor."

"AK Parti ülkemizi yılda ortalama yüzde 5,8 büyüttü"

Erdoğan, AK Parti'nin savunma sanayisinde çığır açtığını, dışa bağımlılığı yüzde 80'den yüzde 35'e düşürdüğünü ve askeri kabiliyeti genişlettiğini, AK Parti dönemiyle birlikte orduda modernizasyonun başladığını belirtti. AK Parti döneminde milli gelirin 236 milyar dolardan 851 milyar dolara çıktığını, Türkiye'nin yılda ortalama yüzde 5,8 büyüdüğünü, ihracatın 36 milyar dolardan 168 milyar doların üzerine çıktığını, kamu borç stokunun milli gelire oranının yüzde 60'dan yüzde 9'a düşürüldüğünü kaydeden Erdoğan, "Biz geldiğimizde IMF borcumuz 23,5 milyar dolardı. Şimdi IMF'ye borcumuz yok, sıfırladık. Bay Kemal, haberin var mı? 'Biz ekonomide daha iyi neticeler alacağız' diyemiyor." dedi.

"Biz yatırımlarımızla konuşuyoruz, onlar iftiralarıyla konuşuyorlar"

Salondaki gençlerin "Kemal pabucu yarım, çık dışarı oynayalım" sloganları üzerine Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Gençler Bay Kemal'in oynamaya mecali yok. Hiç yormayın. Onun için koltuğu bırakamıyor. 9 seçim kaybetti hala koltuğu bırakamıyor. Batı'da böyle bir şey olmaz. Kimse, 'AK Parti 16 yılda 10 milyon kişiye iş buldu, biz daha fazlasını istihdam edeceğiz diyemiyor. Kimse AK Parti Türkiye'nin yurt dışındaki itibarını yükseltti, 'Dünya beşten büyüktür' çağrısıyla tüm mazlumların ve mağdurların sesi oldu, milli gelirine göre en çok insani yardım yapan ülke haline geldik, bir numara olduk, biz daha fazlasını taahhüt ediyoruz' demiyor. Kimse, 'AK Parti sadece geçen yıl 43,4 milyar liralık sosyal yardım bütçesiyle ülkesindeki tüm kimsesizlere, gariplere, ihtiyaç sahiplerine el uzattı, dünyanın en gelişmiş sosyal yardım sistemlerinden birini kurdu, biz daha iyisini yapacağız' demiyor. Kimse, 'AK Parti'nin sanayi ve teknolojide daha önce kaçırdığı fırsatları yakalamasını sağladığı gibi geleceği kucaklayacak adımlar da atmayı başardı, biz daha ötesini gerçekleştireceğiz' diyemiyor. Kimse, 'AK Parti Türkiye'yi tarımsal hasılada Avrupa'da birinci sıraya yükseltti, biz dünyada ilk sıraya çıkartacağız' demiyor. Peki ne diyor; 'yıkacağız' diyor, 'kapatacağız' diyor, 'atacağız' diyor, 'satacağız' diyor. Çünkü bunların dünyası yasaklar ve yıkmak üzerine kurulu. Ne eser inşa etmek ne gönül inşa etmek üzerine bir gayretleri var. Biz yatırımlarımızla konuşuyoruz, onlar iftiralarıyla konuşuyorlar."

"Siz istikamet göstereceksiniz, biz yürüyeceğiz"

Erdoğan, "Biz akız, onlar kara. Fark işte bu kadar açıktır, ortadadır. Biz milletle yürüyoruz, onlar terör örgütlerinin yandaşlarıyla, ülkemize diz çöktürmek için başvuranlarla yürüyor. Avrupa'ya gidiyor beyefendi. Avrupa Parlamentosu'nda elinde terör örgütü YPG'nin paçavrasıyla resim çektiren teröristle yan yana o da poz veriyor. Bay Kemal, söyle bana arkadaşını, söyleyeyim sana kim olduğunu." diye konuştu.

Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırmanın, 2053 ve 2071 vizyonlarına sahip kılmanın çabası içinde olduklarını aktaran Erdoğan, bazılarınınsa yeniden tek parti devrine, koalisyon yıllarına dönmenin özlemiyle yanıp tutuştuğunu vurguladı. Erdoğan, 81 ildeki vatandaşların tamamının da tüm bunları gördüğünü, değerlendirdiğini, kararını verdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AK Parti'nin eksikleri hataları yok mu? Elbette var. Ama bizim diğerlerinden farkımız bunların muhasebesini her kademedeki bütün eksiklerimizi arıyoruz, tarıyoruz ve bunları gidermenin gayretine giriyoruz. Hemen tedbirlerimizi alıyoruz. Bugüne kadar biz milletimizle hiçbir zaman inatlaşmadık, millete rağmen hiçbir işe kalkışmadık. Çünkü AK Parti, milletin partisidir. Siz isteyeceksiniz, emredeceksiniz, talep edeceksiniz biz yapacağız. Siz istikamet göstereceksiniz, hedef tayin edeceksiniz biz yürüyeceğiz. Siz mücadelemize destek vereceksiniz, biz gerekirse canımız pahasına yolumuza devam edeceğiz. Bu yolda önümüze ister vesayet güçleri, ister darbeciler, ister çapulcular, ister dünyanın en büyük güçleri çıksın yeter ki milletimiz bizimle birlikte olsun, Allah'ın izniyle hepsini tepeler geçeriz. Bu milletin tarihini bilmeyenler, geçmişini ve gücünü bilmeyenler teneke tıngırtısıyla bizi yıldıracaklarını, terörist artıklarıyla teslim alacaklarını sanıyorlar. Onlara yanıldıklarını defalarca gösterdik."

Şair Bestami Yazgan'ın "Sağlam Tut Yüreğini" şiirini okuyan Erdoğan, "Bizler yüreğimizi sağlam tuttuğumuz sürece evelallah cümle alem bir olsa bileğimizi de bükemez, direğimizi de yıkamaz." dedi.

Her işin başının ve sonunun insan olduğunu, bunun için AK Parti'nin milletin karşısına en iyi kadroyla çıkmaya çalıştığını ifade eden Erdoğan, 31 Mart seçimleri için de böyle bir hazırlık yaptıklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu'daki belediye başkan adaylarını tek tek kürsüye çağırarak tanıttı.

Notlar

Recep Kara Spor Salonu'ndaki tanıtım toplantısı için Ordu ve ilçelerinden gelen partililer salonu doldurdu.

Toplantı dolayısıyla salonda kurulan dev platformda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partinin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hilmi Güler'in fotoğraflarının yanı sıra "Tevazu, Samimiyet, Gayret ile Önce Millet Önce Memleket" sloganı yazılı pankart yer aldı.

Türk bayrakları ve AK Parti bayrakları ile donatılan salona, "Dilde Değil Gönülde Sevdamız Ordu'muza Hoş Geldiniz Başkomutanımız", "Deniz Derindir Durulmaz Dostluk Ebedidir Unutulmaz", "Ordu'nun Dereleri Aksa Yukarı Aksa Vazgeçmeyiz Senden Reis Dünya Ayağa Kalksa", "Boztepe'ye Çıkmalı Şu Ordu'ya Bakmalı Böyle Güzel Davayı Gönüllere Katmalı", "Ne Gözlerimden Gider Hayalin Ne Aklımdan Silinir İsmin Kalbime Kazımışım Seni Bitmez Bu Deli Sevgim" yazılı pankartlar asıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için hazırlanan "Lider" filminin gösterildiği programda, Güler ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş ve AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin birer konuşma yaptı.

Erdoğan, partisinin ve Cumhur İttifakı'nın Ordu ilçe belediye başkan adaylarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Toplantıya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de katıldı.

(Bitti)

Kaynak: AA