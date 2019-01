Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Afrin'de bütün terör örgütlerini gömdük, tünellere gömdük. Aynı şekilde Cerablus'ta, El Bab'da, Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te gömdük ve bugünlere geldik." dedi.

Recep Kara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Ordu Aday Tanıtım Toplantısı'ndaki konuşmasında Erdoğan, AK Parti'nin en büyük referansının bugüne kadar kazandırdığı hizmetler olduğuna işaret ederek, "Biz hizmet partisiyiz, bunun için hizmet siyaseti diyoruz, bunun için gönül belediyeciliği diyoruz." ifadesini kullandı.

Erdoğan, Türkiye'yi 16 yılda 3,5 kat büyütürken Ordu'ya 21 katrilyon lira yatırım yaptıklarını, eğitimde 3 bin 547 yeni derslik ve 21 bin öğrencili üniversite kazandırdıklarını anımsattı.

Yüksek öğrenim öğrencileri için 3 bin 336 kişi kapasiteli yurt binalarını hizmete aldıklarını ve birkaç yıla kadar bin kişi kapasiteli bir yurt daha açacaklarını anlatan Erdoğan, Ordu'ya, Ünye'ye, Fatsa'ya gençlik merkezleri, Altınordu'ya spor tesisleri kazandırdıklarını ifade etti.

Erdoğan, bu sırada salondaki gençlerin tezahüratları üzerine, "Gençler yani kısa zamanda ne besteler yapıyorsunuz." karşılığını verdi.

Yapımında yüzde 90 ilerleme sağlanan 20 bin seyirci kapasiteli stadyumun bu sezon içinde açılacağını belirten Erdoğan, sağlık alanında 9'u hastaneden oluşan 38 sağlık tesisini Ordu'ya kazandırdıklarını bildirdi.

Erdoğan, Ulubey ve Akkuş Devlet Hastanelerinin yapımının devam ettiğini, ihale süreci devam eden 900 yataklı şehir hastanesini Orduluların hizmetine sunacaklarını, kentte ihtiyaç sahibi vatandaşlara, şehit yakınlarına, gazilere, engellilere, yaşlılara ve asker yakınlarına toplamda 2,1 katrilyon lira yatırım ve yardım yaptıklarını anlattı.

TOKİ vasıtasıyla Ordu'ya 5 bin konut yaptıklarını ve 50 kilometre olan bölünmüş yolu 152 kilometreye çıkardıklarını anımsatan Erdoğan, son 16 yılda Ordu'ya toplamda 34 kilometre uzunluğunda 27 tünel inşa ettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz Ferhatız, sizler Şirin. Dağları delerek Ferhat'a ulaştık, dağları delerek Şirin'e ulaştık ve Ferhat ile Şirin'i buluşturduk, biz buyuz. Hiçbir iktidar şu Karadeniz'in dağlarında, bu dağları delerek bu tür şeyleri yapabildi mi? Buralarda ne acılar çekildi, ne kazalar, ne ölümler yaşadık." dedi.

Maliyeti yaklaşık 2 katrilyon lira olan, içinde 11 köprü ve 6 tünelin olduğu Ordu çevre yolu ve tünellerinin yapımının da devam ettiğini söyleyen Erdoğan, proje içindeki 7 köprü ve 2 çift tüp tüneli tamamladıklarını, projenin kalanını da 2 yıla kadar tamamlayacaklarını ifade etti.

Ordu-Topçam-Mesudiye yolu ile Topçam tünellerinin inşasının sürdüğünü ve yol üzerinde bulunan toplamda 15 kilometrelik 25 tünelin 23'ünün tamamlandığını dile getiren Erdoğan, projenin tümünün bu yıl bitirileceğini bildirdi.

Salondaki gençlerin "Dik dur eğilme Ordu seninle" şeklindeki tezahüratları üzerine Erdoğan, "Evelallah sizin gibi gençler olduktan sonra bize eğilmek yok, bunu böyle biliniz." karşılığını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Avrupa'nın ilk kez denize dolgu yapılarak inşa edilen Ordu-Giresun Havalimanı'nı Ordu'ya kazandırdıklarını, yolcu sayısının geçen yıl 1 milyon 86 bini aştığını ifade etti.

Ordu şehir merkeziyle, Gülyalı ve Ünye ilçelerinin içme suyu problemini çözdüklerini, Ordu'ya Topçam Barajı ve hidroelektrik santrali ile Ordu üniversite barajını inşa ettiklerini hatırlatan Erdoğan, halen 5 barajın inşasının sürdüğünü vurguladı.

Yerleşim yerleri ve tarım alanlarını taşkınlardan korumak için 67 tesis yaptıklarını ve 15 tesisin yapımının devam ettiğini ifade eden Erdoğan, Ordu'da ruhsatlı alanlardan fındık üretimi yapan üreticileri desteklediklerini, fındık üreticilerine 309 milyon lira tutarında fındık desteği verdiklerini söyledi.

Erdoğan, Ordulu çiftçilere son 16 yılda 3 katrilyon lira tutarında destek verdiklerini, yaklaşık 46 bin Ordulu işverene 852 milyon lira tutarında teşvik sağladıklarını, yeni dönemde de her alanda Ordu'yu çok daha büyük hizmetlerle buluşturacaklarını bildirdi.

Salondaki gençlerin "Samanyolu" adlı şarkıyı söylemeleri üzerine Erdoğan, "Bu ilginiz, bu sevginiz, bu heyecanınız, hele hele bu şarkı bana cezaevine gidişimi hatırlattı." diye konuştu.

Erdoğan, "Ankara'da biz, Ordu'da belediyelerimiz, şunu bilin, belediyelerimiz iktidarla el ele olduğu sürece Ordu'nun ayağa kalkışı çok daha farklı olacaktır." ifadesini kullandı.

Gönül gönüle vererek Ordu'yu layık olduğu altyapıya ve hizmetlere kavuşturacaklarını söyleyen Erdoğan, "Ordu, 31 Mart'ta iftiracılara, yalancılara, kifayetsiz muhterislere bir kez daha derslerini veriyor muyuz? Hanımlar, 31 Mart'ta tercihimizi kapı kapı dolaşarak bir kez daha hizmet siyasetinden yana kullanıyor muyuz? Gençler, 31 Mart'ta önce millet, önce memleket diyerek AK Parti'ye sahip çıkıyor muyuz? Kardeşlerim, Ordu demokrasinin, milli iradenin üstünlüğünü ve onun kıymetini çok iyi bilir. Seçimlerde tercihini kullanırken öyle esen rüzgara, telkinlere, baskılara filan bakmaz, diklenmez ama dik durur. Doğru bildiği yolda yürürken bedel ödemeyi de göze alır." değerlendirmesinde bulundu.

Şehitler için fatiha

Ordu'nun AK Parti döneminde kendilerine hep sahip çıktığına işaret eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hangi kökenden, hangi meşrepten, hangi görüşten olursa olsun AK Parti'nin demokrasi ve kalkınma mücadelesinde yanında duran tüm Ordululara özellikle şükranlarımı sunuyorum. Bugün Ordu bir kez daha Cumhurbaşkanının yanında, Cumhur İttifakı'nın ve AK Parti'nin yanında duruyor, bunu görüyorum. Çünkü Ordu bizim önce millet, önce memleket derken neyi kastettiğimizi biliyor. Çünkü Ordu tevazu, samimiyet, gayretle bunu söylediğimizi biliyor. Şimdiden seçim sonuçlarının üzerine gölge düşürmeye çalışanların kime hizmet ettiğini, neyi amaçladığını Ordu halkı çok iyi biliyor. Ordu dört bir yanından terör örgütleriyle kuşatılmaya çalışılan Türkiye'nin hedeflerine ulaşması halinde nasıl bir eşiğin aşılacağını önümüzde nasıl bir fırsat kapısının açılacağını çok iyi biliyor."

Afrin'e düzenlenen harekatın bugün birinci yıl dönümü olduğunu ve bu harekat sırasında şehitler olduğunu anımsatan Erdoğan, şehitlerin ruhuna Fatiha okunmasını istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Az önce Savunma Bakanım, Genelkurmay Başkanım ve kuvvet komutanlarım onlarla da Afrin'in birinci yıl dönümü ile ilgili oradan bağlantı kurduk ve onlarla görüşmemizi yaptık. Bu görüşmede oradaki bütün general, subay, astsubay ve uzman çavuşlara seslendim, şimdi buradan yine sesleniyorum ve biz onlarla Afrin'de bütün terör örgütlerini gömdük, tünellere gömdük. Aynı şekilde Cerablus'ta, El Bab'da, Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te gömdük ve bugünlere geldik." diye konuştu.

Harekat sırasında şehitler olduğunu anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Biz biliyoruz ki bizim dinimizde şehadetin durumu çok farklı. Allah'ımız ne buyuruyor, 'Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz, onlar diridirler ancak siz bilemezsiniz'. Onlar bizi görüyorlar, dolayısıyla bizler o şehitlerimizle bugünlere geldik. O şehitlerimizle işte 20 milyon kilometrekarelik vatan topraklarından nereye geldik? 780 bin kilometrekareye. Nereden nereye... Çanakkale olmasaydı 780 bin kilometrekare de olmazdı. Kurtuluş Savaşı olmasa bu da olmazdı. Şimdi elimizdeki bu topraklara da göz dikmeye kalkıyorlar. Bizi bölemeyeceksiniz, bizi parçalayamacaksınız. Topraklarımıza göz dikenlerin gözlerini çıkaracağımızı bilsinler. Onun için dik duracağız.

Mesele ne Suriye meselesidir, ne Irak meselesidir. Doğu Akdeniz veya Ege meselesi değil, doğrudan doğruya Türkiye meselesi, Türk milleti meselesi olduğunu benim Ordulu kardeşlerim çok iyi biliyor ve içeride dışarıda her gün ağız değiştirenlerin, her gün tavır değiştirenlerin, her gün politika değiştirenlerin aslında neyin peşinde olduğunu Ordu gayet iyi biliyor. Bunun için de Ordu Cumhurbaşkanına sahip çıkıyor, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne sahip çıkıyor, AK Parti belediyeciliğine sahip çıkıyor."

