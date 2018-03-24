AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "AK Parti, bizzat milletin kendisidir. Diğer siyasi hareketlerde olduğu gibi AK Parti, kendisini masanın diğer tarafında görmez. AK Parti, büyük bir geleceğin devamı niteliğindedir." dedi.

Ünal, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Durugöl Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Ordu 6. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kongrelerin siyasi partilerin yenilenme ve değişim aşaması olduğunu söyledi.

İlk günkü aşk ve heyecanla yola devam edildiğini belirten Ünal, "AK Parti, bir millet hareketidir. Bu yönüyle AK Parti, bizzat milletin kendisidir. Diğer siyasi hareketlerde olduğu gibi AK Parti, kendisini masanın diğer tarafında görmez. AK Parti, büyük bir geleceğin devamı niteliğindedir." değerlendirmesinde bulundu.

Ünal, birlikteliğin önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Birlikte olmak demek, aynı yöne bakabilmek, aynı sevdanın izinde yürümek demektir. O yüzden eğer bizim hedeflerimiz, baktığımız yön aynı değilse göz göze bakmamızın hiçbir anlamı yoktur. Önemli olan gözlerimizin aynı istikamete bakmasıdır. O yüzden bizim liderimizle olan ilişkimiz onun kişiliğine değil, onun istikametine ve davasına olan bağlılığımızdır.

O nedenle bunun adına yol arkadaşlığı diyoruz."

"Üç seçimin de galibi AK Parti olacak"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık da kongrenin hayırlı olmasını diledi.

Gelecek yıl yerel seçimler, milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılacağına işaret eden Çalık, "İnşallah 2019'da üç seçimin de galibi bir kez daha AK Parti olacak. Hani diyorlar ya bir taraftan şeytan taşladık, bir taraftan da tavafımızı yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. 2019 seçimlerinde de sizlerin destek ve dualarıyla milletvekillerimizi de belediye başkanlarımızı da cumhurbaşkanımızı da seçeceğiz." diye konuştu.

Çalık, "CHP genel müdürü var, Sayın Kılıçdaroğlu. Geçen gün bir konuşma yapmış. Yapmış olduğu konuşmada söylediği cümle şu: 'Biz 2019 seçimlerinde yüzde 60 oy demiştik ama yüzde 70 bile alabiliriz.' Sayın Kılıçdaroğlu, Ordulu kardeşlerimin sana mesajı var. Biz hiç kimsenin hayal kurma özgürlüğünü kısıtlayamayız. İstediğin kadar hayal kur." ifadelerini kullandı.

"Bugün Türkiye, bugün AK Parti, bütün mazlum ve mağdur milletlerin umududur"

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin de Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan Mehmetçik'e başarı diledi.

AK Parti'nin bir millet hareketi olduğunu belirten Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AK Parti'yi aziz milletimiz kurmuştur ve aziz milletimizin desteğiyle büyümüştür. Önüne çıkan bütün engelleri milletimizin desteğiyle aşmıştır. AK Parti, bir inançtır, idealdir, şuurdur, şanlı bir mazidir. AK Parti, binlerce yıllık dava çınarının günümüzdeki genç ve taze fidanıdır. AK Parti'li olmak demek, haksız güçlülere karşı haklı güçsüzlerin yanında yer almak demektir. AK Parti'li olmak demek, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi haksızlıklar karşısında, zulümler karşısında dimdik ayakta durmak demektir."

Şahin, AK Parti'nin, herhangi bir inanç veya ideoloji grubunun partisi olmadığını kaydederek, "AK Parti, doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle 81 milyon aziz vatandaşımızın partisidir. Türk'ün de Kürt'ün de Laz'ın da Çerkez'in de partisidir. AK Parti, Alevi'nin de, Sünni'nin de partisidir." diye konuştu.

"Bugün Türkiye, bugün AK Parti, bütün mazlum ve mağdur milletlerin umududur. Bu bilinçle, bu şuurla çalışmalarımızı sürdürmemiz gerekir." ifadelerini kullanan Şahin, teşkilat mensuplarının gece gündüz demeyi bilmeyen emekleriyle, fedakarlıklarıyla geride bıraktıkları 16 yılda çok büyük hizmetler gerçekleştirdiklerini ancak daha yapacak çok işlerinin olduğunu söyledi.

Çok başarılara imza attıklarını dile getiren Şahin, "Hangi makam ya da mevkide olursak olalım, taşıdığımız gücün asıl kaynağı siz değerli arkadaşlarımızın ak yürekleridir, o büyük yürekleridir. Bunun için AK Parti de Türkiye de sizlere çok şeyler borçludur. Allah hepinizden razı olsun." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan da kongrede selamlama konuşması yaptı.