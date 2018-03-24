Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, gelecek yıl üç büyük seçimi birlikte yapacaklarını belirterek, "Hem yerel hem cumhurbaşkanlığı hem de milletvekili seçimini. 2019, diyebiliriz ki Türkiye'nin siyasi şartları bakımından en zor seçimlerinden birisi olacak. 2019'a her zamankinden daha fazla hazır, daha bilenmiş, daha fazla kararlı bir şekilde yürümek zorundayız." dedi.

Kurtulmuş, Durugöl Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Ordu 6. Olağan İl Kongresi'ndeki konuşmasına, 3 saati aşkın gecikmeden dolayı özür dileyerek başladı.

Samsun'daki kongreden sonra hava muhalefeti nedeniyle helikopterin havanalamadığını, uçakla hareket ettiklerini belirten Kurtulmuş, "Ordu-Giresun Havalimanı üzerinde dolaştık. Oradan Trabzon'a yöneldik. Trabzon'a da inemeyince tekrar geri Samsun'a geldik. Samsun'dan da helikopter ile buraya kadar geldik. Herhalde Samsun-Ordu arasının en uzun şekilde katedildiği bir sefere şahit olduk." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ordu Kongresi'ne zor hava şartlarına rağmen teşrif ettiğini dile getiren Kurtulmuş, bundan dolayı kendisine teşekkür etti.

"Hani diyoruz ya, yeni Türkiye, büyük Türkiye istikametinde zorluklarla karşı karşıyayız. Sanki bugün zorlukların nasıl aşılması gerektiğini Cenab-ı Allah bize bir ders olarak gösterdi." diyen Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız ve büyük Türkiye idealine inanan idealist insanlar her türlü zorlukları göze alarak yollarına devam eder. Hava şartlarının ağırlığına rağmen bugün bizi kavuşturan Cenab-ı Allah'a şükrediyorum. Yolumuz ne kadar zor olursa olsun, ne kadar çetin olursa olsun, kararlaştırdığımız istikamette yol almaktan da hiçbir şekilde Allah bizi geri bırakmasın.

Adımlarımıza kuvvet versin, niyetlerimizi salih eylesin."

"Bu yürüyüşümüzde makam mevki peşinde koşmanın yeri yoktur"

2019'a ramak kaldığına dikkati çeken Kurtulmuş, gelecek yıl üç büyük seçimi birlikte yapacaklarını söyledi.

Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hem yerel hem cumhurbaşkanlığı hem de milletvekili seçimini. 2019, diyebiliriz ki Türkiye'nin siyasi şartları bakımından en zor seçimlerinden biri olacak. Onun için 2019'a her zamankinden daha fazla hazır, daha bilenmiş, daha fazla kararlı şekilde yürümek zorundayız. Bu yürüyüşümüzde kişisel hesapların, makam mevki peşinde koşmanın yeri yoktur. Bu yolculuk, 2019'da büyük Türkiye istikametinde döneceğimiz son virajda Türkiye'nin karşılaştığı sorunların farkında olanların kuvvetli adımlarıyla yürüyebileceği yoldur."

"2019 yolunun" bütün dünyaya ve dünyanın zalimlerine karşı Türkiye'nin geleceğini tayin edecek seçim olacağına dikkati çeken Kurtulmuş, "Türkiye'nin yeni virajını en güçlü şekilde almasını sağlayacak dünyaya karşı verilen büyük mücadelede Recep Tayyip Erdoğan'ı yeni Türkiye'nin seçilmiş ilk cumhurbaşkanı, ilk devlet başkanı yapacağız." dedi.

Herkesin kapısını çalacaklarını, gönlünü kazanmaya gayret edeceklerini dile getiren Kurtulmuş, "O, bu hesabı yapmayacağız, hiçbir şekilde halka tepeden bakmayacağız. Kibir kulelileri gibi dolaşmayacağız, el ele, kol kola milletin reyini, teyidini tekrar kazanacak ve 2019'da inşallah yeni Türkiye'nin kapısını bir kere daha açacağız." şeklinde konuştu.