Ak Parti Ömerli İlçe Başkanlığına İpekşen yeniden seçildi
AK Parti Mardin Ömerli İlçe Başkanlığına Mehmet Zeki İpekşen yeniden getirildi.
23.02.2020 15:56 | Son Güncelleme: 23.02.2020 15:56
AK Parti Mardin Ömerli İlçe Başkanlığına Mehmet Zeki İpekşen yeniden getirildi.
Parti binasında düzenlenen ve AK Parti Mardin Milletvekilleri, Şeyhmus Dinçer ile AK Parti KOnya Milletvekili Ahmet Saruhan'ın katıldığı kongreye tek liste halinde gidildi.
Seçim sonucunda geçerli 228 oyun tamamını alan Mehmet Zeki İpekşen yeniden başkan seçildi.
Kaynak: AA