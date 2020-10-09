AK Parti Oltu Teşkilatından, Başkan Sekmen'e ziyaret
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AK Parti Oltu Teşkilatından, Başkan Sekmen'e ziyaret

09.10.2020 16:58 | Son Güncelleme: 09.10.2020 17:03
AK Parti Oltu Teşkilatından, Başkan Sekmen'e ziyaret

AK Parti Oltu İlçe Başkanı Efdal Gülcü ve ilçe teşkilatı Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i ziyaret etti.

AK Parti Oltu İlçe Başkanı Efdal Gülcü ve ilçe teşkilatı Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i ziyaret etti.

Oltu'da gerçekleştirilen yatırımlar ve çalışmalar hakkında yapılan görüşmede, İlçe Bakanı Gülcü, Başkan Sekmen'e çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Oltu'dan gelen teşkilat mensuplarına ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Sekmen, Oltu'ya yatırımların devam edeceğini söyledi.

Başkan Sekmen, "Oltu şehrimizin en büyük ilçesi. Hem bulunduğu konumu hem tarihi yapısı ile ülkemiz içinde son derece önemli bir yer. Kısa süre önce ailemize katılan İlçe Belediye Başkanımız ile de çok güzel projelerimiz var. Hep birlikte el ele vererek AK Belediyeciliği Oltu ilçemizde daha çok hissettireceğiz. Birlikte hem ilçenin ekonomisini, hem de belediyecilik faaliyetlerinde çok daha güzel neler yapabilirsek onları yapacağız" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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