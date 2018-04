Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, "Bir ülkenin ekonomisi için en önemli nokta erken seçim tartışmalarının olmamasıdır. AK Parti olarak zamanında bir seçimden yanaydık. Ok yaydan çıktıktan sonra yapmamız gereken şey bir an önce en erken tarihte seçimi yapıp, Türkiye'nin gündeminden seçimi düşürmek." dedi.

AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı'nca İzmit'te Sabancı Kültür Merkezi'nde düzenlenen 4. Teşkilat Akademisi Eğitim Programı'nda konuşan Işık, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısının sürpriz olduğunu söyledi.

Bahçeli'nin kimsenin beklemediği bir anda yaptığı çağrıya siyasetin duyarsız kalma şansının olmadığını dile getiren Işık, "Çünkü ok yaydan çıktıktan sonra artık geri dönüş olmaz. AK Parti olarak, ittifak yaptığımız bir partiden böyle bir çağrıyı reddetmek, geri çevirmek mümkün olmazdı. Kaldı ki, bir ülkenin ekonomisi için en önemli nokta erken seçim tartışmalarının olmamasıdır. AK Parti olarak zamanında bir seçimden yanaydık. Ok yaydan çıktıktan sonra yapmamız gereken şey bir an önce en erken tarihte seçimi yapıp, Türkiye'nin gündeminden seçimi düşürmek." diye konuştu.

Işık, "Sadece Bahçeli bunu söyledi, onun için bu seçimi yapıyoruz." gerekçesinin dışında çok önemli gerekçeler de bulunduğunu, bu gerekçelerin en önemlisinin bölgenin ve dünyanın içinden geçtiği yoğun süreç olduğunu vurguladı.

2000'li yılların ortalarından itibaren ABD ve Çin arasında çok örtülü bir mücadelenin başladığını bildiklerini aktaran Işık, şöyle devam etti:

"Çin'in bölgesinde izolasyonu, Çin'in bölgesinde durdurulması için bir mücadelenin başladığını biliyoruz ama bu mücadele ilk defa ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e özellikle ithalatta ek vergi koymasıyla ve genişletmesiyle aleniyete döküldü. Önce 60 milyar dolarlık, sonra da 100 milyar dolarlık bir ticaret savaşı diyeceğimiz ithalata gümrük vergisi konması, aslında savaşı, mücadeleyi alenileştirdi. Bu sadece ABD-Çin ticari savaşı değil. Bunun bütün dünyaya etkileri oldu. Bu, dünyadaki ticaretin bundan sonraki sürecini etkileyecek önemli bir savaştır. Dolayısıyla bütün ekonomileri az veya çok derinden ve yüzeysel etkileyecek bir döneme girmiş olduk. Bunun mutlaka Türkiye'ye yansımaları olacak. Eğer hazırlıklı olursak bunu fırsata dönüştürürüz. Eğer hazırlıksız yakalanırsak bu bizim açımızdan bir tehdide ve dezavantaja dönüşür."

"Bölgemizde olağanüstü gelişmeler yaşanıyor"

Fikri Işık, öte yandan bölgede ve küresel çapta o soğuk savaş günlerine adeta geri dönüldüğünü belirterek, artık Rusya'nın bölgesinde kendisine karşı tedbir alınmak zorunda olan bir ülke konumuna geldiğini vurguladı.

Şimdi Çin'in bir küresel aktör olarak dünya siyaset sisteminin içerisine her gün daha fazla girdiğine işaret eden Işık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dolayısıyla dünyada yeni bir siyasi düzen ve yeni bir siyasi atmosfer oluşuyor. Bu da Türkiye'yi az ve ya çok, derinden veya yüzeysel etkileyecek gelişme. Bizi, birçok ülkeden daha fazla etkileyeceği de kesin. Bölgemizde olağanüstü gelişmeler yaşanıyor ve önümüzdeki süreçte bu gelişmeler hızlanacak. Şu anda ABD Başkanının kendi kabinesinde son 2 ay içinde yaptığı değişiklikler, revizyonlar, yakın çalışma ekibindeki revizyon, aslında bölgeye yönelik farklı politikaların izleneceğini gösteriyor. ABD Başkanının Suudi Arabistan'ı ziyaretiyle bölgede bazı dengeler değişmeye başladı. Katar'a yönelik bir operasyon yapıldı. Ardından İsrail'in güvenliğine yönelik birtakım atraksiyonalar yapıldı. Filistin meselesi yeniden alevlendi. Irak'ın yeniden yapılandırılması ve Suriye'de önümüzdeki süreçte meydana gelecek gelişmeler Türkiye olarak bizi de en yakından ilgilendirecek. Suriye'de, İsrail ile İran'ın güç savaşı, Rusya'nın şu anda rejimin devamı yönünde attığı ve atmayı planladığı adımlar, İran-Suriye denklemi, Batının Suriye yaklaşımları... Bütün bu olaylar aslında Türkiye'yi hem milli güvenlik boyutuyla hem ulusal çıkarlar boyutuyla hayati derecede etkileyecek konular."

Başbakan Yardımcısı Işık, ülkenin hem güvenliği hem çıkarları hem de geleceği açısından bu kadar kritik konuların birbiri ardına dünya gündemine, bölge gündemine, Türkiye gündemine gelirken seçimlerle zaman kaybetmenin ülkeyi önemli risklerle karşı karşıya bırakabileceğini belirterek, "Onun için madem bu çağrı yapıldı. Bir an önce bu seçimi yapalım, bir daha Türkiye'de en azından uzun süre seçimlerle uğraşmayalım." dedi.

AK Parti'nin her yönüyle seçime hazır olduğunu vurgulayan Işık, "Bazıları 'biz seçim istiyoruz' diyorlar ama bu kadar 'baskın seçim yaptınız, şöyle yaptınız böyle yaptınız' diyorlar. İşte seçim istiyordunuz, sandık önünüze geldi, şükredin. Madem ülke çok kötüye gidiyordu, şuydu, buydu hadi kurtulmak için bir fırsat var. 'Biz hazırlıksız yakalandık.' Kusura bakmayın. Hazırlıksız yakalanmak sizin kabahatiniz, bizim değil. Biz 24 Haziran'da seçim olacağını önceden planlamadık. Bizim planımız normal şartlarda seçimin zamanında yapılması. Şimdi soruyorum dersine her gün çalışan, yani dersini günlük çalışan öğrencinin sınav korkusu olur mu? Dersini günlük çalışan öğrenci niye seçimden korksun. Bizim teşkilatlarımız dersine her gün çalışan öğrenci. Niye seçimden korksun." ifadelerini kullandı.

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları ve partililerin katıldığı program, Işık'ın teşkilatçılık konusunda verdiği eğitimle basına kapalı devam etti.