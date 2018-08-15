AK Parti Olağan 6. Olağan Kongresi'ne Doğru

AK Parti Hatay İl Başkanı İbrahim Güder, AK Parti'nin Türkiye'ye hizmet etmenin ahdettiği bir parti olmanın getirdiği sorumlulukla bir demokrasi şöleniyle hafta sonu kongrelerini gerçekleştireceklerini belirtti.

Güder, partisinin Dörtyol İlçe Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle birlikte Türkiye'de yeni bir dönemin başladığını kaydetti.

Partisinin cumartesi günü yapılacak 6. Olağan Kongresiyle birlikte yeni sürece uyum aşamasını tamamlayacağını ifade eden Güder, şöyle devam etti:

"AK Parti Türkiye'ye hizmet etmeye ahdetmiş bir parti olmanın getirdiği sorumluluk bilinciyle bir demokrasi şöleni içerisinde kongresini yapacaktır. 16 yıldır katıldığı bütün seçimleri kazanan AK Parti ilerlemeyi yenilenmeyle teminat altına almıştır.Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bu kutlu davanın neferleri olarak bizler siyaseti bir bayrak yarışı olarak görüyoruz. Bizler siyaseti bir makam ve statü değil, bir görev ve sorumluluk addediyoruz.

Görev ve sorumluluklarımızdaki değişim bizim için her seferinde bir yenilenme ve tazelenme anlamına gelmektedir. Bugüne kadar hizmet yarışında aldığı noktadan hep daha ileriye taşıyan kadrolarımız, bugünden sonrada bu hizmet yarışında hep daha iyisi için çalışmaya devam edecektir."

Toplantıya AK Parti Hatay milletvekilleri Hacı Bayram Türkoğlu, Sabahat Özgür Çelik ve partililer katıldı.