AK Parti 'Öğretmenlik Meslek Kanunu' teklifini TBMM'ye sundu

Ak Parti, öğretmenliği kariyer haline getiren 12 maddelik 'Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin yasa teklifini, TBMM Başkanlığı'na sundu.

Ak Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem ve 57 milletvekilinin imzasını taşıyan yasa teklifi; öğretmenlerin mesleklerinde kariyer ve liyakat esaslarına uygun olarak ilerlemeleri, mesleki gelişimlerini sağlamaları ve bunlara bağlı olarak özlük haklarının iyileştirilmesini amaçlıyor. Düzenleme ile öğretmenlik mesleği adaylık döneminden sonra; 'öğretmen', 'uzman öğretmen' ve 'başöğretmen' olarak üç kariyer basamağına ayrılıyor. Ayrıca öğretmenlik 'kariyer meslek' olarak tanımlanıyor. Böylece gelişim temelli bir sistem içerisinde adaylık, öğretmenlik, uzman öğretmenlik ve başöğretmenliğin hakları, görevleri ve sorumluluklarının netleştirilmesi hedefleniyor.

Yeni düzenleme ile ayrıca lisansüstü eğitim için önemli teşviklerin sağlanması amaçlanıyor. Teklifle uzman ve başöğretmen sınav puanı 70 ve üzeri olarak düzenleniyor. Birinci derecedeki öğretmenlerin ek göstergeleri, 3 binden 3 bin 600'e çıkarılıyor. Teklifle; ek göstergeyi düzenleyen maddenin yürürlük tarihi ise 15 Ocak 2023 olurken, sözleşmeli öğretmenlikte 3+1 mecburi hizmet hariç özlük haklarında iyileştirmeler yapılıyor.

Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Son Dakika Haberleri

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