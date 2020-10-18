AK Parti Odunpazarı İlçe Kongresi yapıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

AK Parti Odunpazarı İlçe Kongresi yapıldı

18.10.2020 16:59 | Son Güncelleme: 18.10.2020 17:02
AK Parti Odunpazarı İlçe Kongresi yapıldı

AK Parti Eskişehir merkez Odunpazarı İlçe Kongresi yapıldı.

AK Parti Eskişehir merkez Odunpazarı İlçe Kongresi yapıldı.

Porsuk Spor Salonu'nda düzenlenen kongrede konuşan AK Parti İlçe Başkanı Ali Acar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde inandıkları yolda yürümeye devam ettiklerini söyledi.

Acar, tek gayelerinin Odunpazarı'nı yeniden AK belediyecilikle hizmete kavuşturabilmek olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bizler, AK Parti Odunpazarı teşkilatı olarak, geçtiğimiz 1,5 yıllık sürede de olduğu gibi bugünden sonra 2023 ve 2024 seçimlerimizde zafere ulaşmayı, 2053 ve 2071 hedeflerimize ulaşma arzusunda olan gençlerimize daima öncülük edebilmeyi kendimize şiar edinmiş durumdayız. Bir vebal olarak düstur edindiğimiz bu kıymetli vazifeyi milletimize hizmet aşkıyla sürdürebilmeyi bizlere nasip eden Rabb'ime hamdediyorum. Birbirinden değerli siz dava arkadaşlarımla Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yol arkadaşı olmayı bizlere nasip eden Allah'a hamdolsun."

Tek listeyle gidilen seçimde Acar, göreve yeniden getirildi.

Kongreye, eski Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan ile delegeler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Özgür Özel Muharrem İnce Sergey Lavrov Fahrettin Koca
Magazin Ezgi Mola Derviş Zaim Serdar Ortaç Erdem Tepegöz
Spor Falcao Ozan Kabak Erol Bulut Metin Oktay Sergen Yalçın
Daha Fazla Ekim Ateş Ermeni Ateşkes
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AK Parti Odunpazarı İlçe Kongresi yapıldı - Eskişehir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.10.2020 17:12:00. #1.14#
title