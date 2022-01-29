AK Parti Odunpazarı İlçe Kadın Kolları'ndan saha çalışması

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (AA) - Ak Parti Odunpazarı İlçe Kadın Kolları Başkanı Sedef Özgüneş ve yönetim kurulu üyeleri mahalle teşkilatlarıyla birlikte Odunpazarı Bölgesi'ndeki mahalleleri ziyaret etti.

Özgüneş, yaptığı yazılı açıklamada, gece gündüz demeden saha çalışmalarına devam edeceklerini belirterek, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "çalmadık kapı ve girmedik gönül bırakmayacağız" sözlerini şiar edindiklerini kaydetti.

"Bir günde 100'de 100 sandık, bir günde 100'de 100 üye" sloganıyla Odunpazarı Bölgesi'ndeki bütün mahalleleri ziyaret ettiklerini ifade eden Özgüneş, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Vatandaşlarımızın evlerine konuk olduk. Cumhurbaşkanımızın selamlarını ilettik. Kıymetli hemşerilerimizle hasbihalde bulunduk. 2023 hedeflerimiz doğrultusunda ayak basmadık sokak, çalmadık kapı ve girmedik gönül bırakmamak için tüm gücümüzle çalışmalarımıza devam edeceğiz ve Cumhurbaşkanımıza, Eskişehir'i ziyaretlerinde vermiş olduğumuz sözü tutacağız."