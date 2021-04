AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanlığından "Esnafımızın Yanındayız" kampanyası

AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanlığı tarafından "Esnafımızın Yanındayız" adlı kampanya başlatıldığı bildirildi.

AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanlığı tarafından "Esnafımızın Yanındayız" adlı kampanya başlatıldığı bildirildi.

AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Ali Acar, yaptığı yazılı açıklamada, kampanya ile özellikle mahallelerde bulunan esnafa destek olmak amacıyla söz konusu kampanyanın başlatıldığını, Odunpazarı'nda adım atılmadık hiçbir noktanın kalmayacağını belirtti.

İlçeye hizmet etme aşkıyla göreve geldikleri günden bu yana Odunpazarı'nı karış karış gezdiklerini vurgulayan Acar, şunları kaydetti:

"Her mahallemizde her kesimden vatandaşımızın istek ve düşüncelerine kulak vererek çözülmesi mümkün olan her sorunu bir an bile beklemeden çözmeye gayret ettik. Bu çalışmaları yaparken de mevcut belediye yöneticilerinin hizmet anlayışından farklı olarak, hizmete ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın görüşlerine bakmaksızın, sorunlarına bakarak, bu sorunları nasıl çözebileceğimiz hususunda devletimizin kaynakları ve imkanları dahilinde çalışmalarımızı her geçen gün hızlandırdık.

Tüm dünyayı etkisi altına alan salgından yara alan başta esnaflarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımıza vefa ekiplerimiz ve hükümetimizin destekleri ile birlikte güç katmaya çalıştık. Mübarek ramazan ayının gelmesiyle yardımlaşmanın gereğini yerine getirerek mahallelerimizdeki esnafımızdan temin ettiğimiz gıdaları ihtiyaç sahibi ailelere ivedilikle ulaştırmaya devam ediyoruz. Birlik ve beraberlik içinde olursak her güçlüğü kolay bir şekilde atlatacağımıza inancımız tamdır. Bu inançla da Odunpazarı'nda adım atılmadık tek bir hane ve tek bir esnaf dahi bırakmayana dek üstlendiğimiz görevin hakkını vermeye gayret göstereceğiz. Bizler bu zorlu süreçte esnaflarımızın yanında olmaya, milletimizin sorunlarına çözüm oluşturmaya ve gönüllere talip olmaya devam edeceğiz. Tüm vatandaşlarımızı da yine aynı düşüncelerle özellikle pandemiden dolayı ekonomik sıkıntı yaşayan esnaflarımıza destek olmaya davet ediyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde hükümetimizin destekleri ile bugüne dek olabildiğince azalan olumsuz etkileri bizler de destek olarak en aza indireceĞiz. Tüm tedbirlere riayet ederek bayramı daha güçlü ve daha sağlıklı geçireceğimize yürekten inanıyor, tüm hemşehrilerimize hayırlı ve sağlıklı günler diliyorum."???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar