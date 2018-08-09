AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Doğan'dan Terör Gazisi Askere Ziyaret

AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Volkan Doğan, Şırnak'ta 1 Ağustos'ta terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırıda yaralanan er Oğuzhan Kök'ü evinde ziyaret etti.

Doğan, 71 Evler Mahallesi'nde yaşayan baba Hüseyin ve anne Fatma Kök ile gazi er Oğuzhan Kök'ü ziyaret ederek, Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.

"Gazi olan Oğuzhan Kök gibi evlatlarımız bu vatan için mücadele ediyor" diyen Doğan, şunları söyledi:

"Şehitlerimizin ve gazilerimizin bu vatan için yaptıklarını ne yapsak ödeyemeyiz, onlara minnettarız. Hain terör örgütü PKK ve destekçilerinin hain emellerine ulaşmalarına asla izin vermeyeceğiz. Şehit ailelerimizin, gazi ve ailelerinin her zaman yanındayız." dedi.

Doğan'ın ziyareti sırasında AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı da telefonla arayarak er Oğuzhan Kök ile bir süre görüştü.