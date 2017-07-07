AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Doğan Açıklaması

AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Volkan Doğan, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'nın Eskişehirspor ile ilgili görüşlerini defalarca açıkladığını ve Eskişehirspor'a siyaseti karıştırmadan destek olmaya geçmişte olduğu gibi gelecekte de devam edeceğini bildirdi.



Doğan, yaptığı yazılı açıklamada, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un Eskişehirspor'a iyilikte bulunuyormuş gibi yapıp zarar vermeye devam ettiğini ileri sürdü.



Kurt'un son hamlesinin ise yıllardır Eskişehirspor'un her dara düştüğünde yardıma koşan Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ile ilgili anlamsız cümleleri olduğunu ifade eden Doğan, şçyle devam etti:



"Nabi Hocamız Eskişehirspor ile ilgili görüşlerini defalarca açıklamıştır.

Eskişehirspor'umuza siyaseti karıştırmadan destek olmaya geçmişte olduğu gibi gelecekte de devam edecektir. Sayın Kurt'un son açıklamasındaki tek problem bu da değildir. Hayata geçirmeye çalıştığı her projeyi eline yüzüne bulaştıran, Hamamyolu'nu Eskişehir'deki herkesin tepki gösterdiği hale getiren, şehrin ana yollarından birini kapatıp bir türlü açamayan, yıllarca çöp toplatamayan, başarısızlıkları saymakla bitmeyen göreve geldiği günden bugüne Odunpazarlı hemşehrilerimizin gerçek ve önemli hiçbir sorununu çözmeyen Sayın Kazım Kurt, Eskişehirspor ile ilgili bir şeyler yapmak istiyorsa son olarak stadın çimlerini berbat ettiğini unutmadan gerçek anlamda derhal icraata geçmelidir. Ancak unutmasın ki, bu şehirde bir ağabeye ihtiyaç duyulursa sıra kesinlikle kendisine en son gelir."



Doğan, AK Parti'nin geçmişte olduğu gibi gelecekte de Eskişehirspor'a destek olmaya devam edeceğini vurguladı.