AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Ali Acar'dan kapalı pazar yeri eleştirisi

AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Ali Acar, ilçede kapalı pazar yeri sorunu yaşandığını bildirdi.

AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Ali Acar, ilçede kapalı pazar yeri sorunu yaşandığını bildirdi.

Acar, yaptığı yazılı açıklamada, iki haftadır 71 Evler Mahallesi'nde yaşanan pazar sorunu ile mahalle sakinlerinin mağdur edildiğini, ilçedeki mahallelerin çoğunluğunda da benzer sıkıntının olduğunu söyledi.

Birçok bölgede hem vatandaşlar için hem de pazarcı esnafı için yeni modern kapalı pazarlar yapılırken 7 yıldır Odunpazarı'nda kapalı pazar inşa edilmediğini aktaran Acar, "Odunpazarı ilçesinde yaşayan vatandaşlarımız ve pazarcı esnafımız mağdur olmayacağı modern kapalı pazar yerlerini hak ediyor. Belediye Başkanı Kazım Kurt'u halkın yanında olmaya davet ediyorum ve 2019 yılı yerel seçimler öncesinde vaat ettiği yeni kapalı pazar yerleri yapma sözünü tutmasını bekliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar