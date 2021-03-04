AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Ali Acar, kamulaştırma bedelinin ödenmemesine tepki gösterdi

AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Ali Acar, ilçe belediyesinin kamulaştırma yaptığı alanda vatandaşlara kamulaştırma bedelini ödememesine tepki gösterdi.

Acar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Huzur Mahallesi bölgesinde kamulaştırma kararı alınan ve uzlaşmaya varılmasına rağmen kamulaştırma bedelini ödenmemesi nedeniyle mağduriyetler yaşandığını söyledi.

İlçede yaşayan vatandaşların haklarını savunacaklarını belirten Acar, şöyle devam etti:

"7 yıldır ilçemize hizmet adına hiçbir katkısı olmayan bir zihniyet, her geçen gün vatandaşlarımıza yeni mağduriyetler yaşatıyor. Huzur Mahallesi bölgesinde kamulaştırma kararı alınan ve uzlaşmaya varılmasına rağmen hem kamulaştırma bedelini ödemeyip hem de sokağın kapatılmasına sebep olan malum zihniyet, halktan uzak bir halk partisinin ilçemizde vücut bulmuş halini bizlere gösteriyor. Son 7 yılda verilen hiçbir vaat yerine getirilmemişken bu süre içerisinde almış oldukları kararlarla da yine vatandaşlarımıza engel oluşturmaya devam etmektedirler.

Acar, kamulaştırılması yapılan alandan kaynaklı vatandaşların maddi ve manevi sorun yaşamasına rağmen herhangi bir düzeltme çabasına dahi girilmediğini ifade etti.

Konunun muhatabı olan belediye yetkililerini görevlerini yapmaya davet ettiğini vurgulayan Acar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Odunpazarı Belediyesinin hizmetten uzak bir zihniyette olmasının en bariz örneğidir. Bu zihniyeti şiddetle kınıyorum. Odunpazarı Belediye Başkanı Sayın Kazım Kurt'u ve konunun muhatabı olan belediye yetkililerini görevlerini yapmaya davet ediyorum. Vatandaşlarımızın sorunları giderilene dek bizler bu konuların takipçisi olacağız ve Odunpazarı'nda yaşayan tüm vatandaşlarımızın haklarını daima savunacağız. İşlerine gelmeyince 'engelleniyoruz' diyen bu zihniyet, hem meclis çoğunluğu hem de belediye imkanlarını bir araya toplayarak, asıl engellemeyi vatandaşlarımızın sosyal hayatlarına yapmaktadırlar. Hizmet vaatleri ile seçim süreci yürütüp göreve geldiniz ancak göreve geldiğiniz günden bu yana temel hizmetleri dahi yapmayı beceremediniz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin