AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Acar, Gündoğdu Mahallesini ziyaret etti

AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Ali Acar, Gündoğdu Mahallesi'nde çeşitli temaslarda bulundu.

AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Ali Acar, Gündoğdu Mahallesi'nde çeşitli temaslarda bulundu.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, muhtarlarla ve mahalle esnaflarıyla bir araya gelen Acar, kongre sürecinin bitmesinin hemen ardından Gündoğdu Mahallesi'ni ziyaret etti. Acar, Gündoğdu Mahallesi'nde muhtarlık ziyaretinin ardından birtakım programlara katılarak esnafla buluştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Acar, mahallelerin ve köylerin her türlü sorunlarına anında çözüm üretebilme arzusuyla yürüttükleri süreci, Odunpazarı ilçesini hizmet anlayışıyla buluşturana kadar devam ettireceklerini bildirdi.

Odunpazarlı hemşerilerinin sorunlarına çözüm olan bir belediyecilik anlayışını tekrar ilçeye kazandıracaklarını ifade eden Acar, şunları kaydetti:

"Gündoğdu Mahallemizde muhtarımız Sevgi Doğan hanımefendiye yapmış olduğumuz ziyaret neticesinde vatandaşlarımızın da taleplerini öğrenme imkanı bulmuş olduk. İlçe merkezimizin biraz dışında kalıyor olması bile mahallemizin hizmetten uzak kalmasına sebep olmuş olacak ki birçok mahallemizde olduğu gibi Gündoğdu'da da ne yazık ki verilen seçim vaatlerinin yerine getirilmemiş olduğunu görmek bizleri de ziyadesiyle üzmüştür. Bu bölgede yaşayan vatandaşlarımızın taleplerine hükümetimiz adına her türlü adımı atacağımızı ve bölgeye hizmetin gelmesi için her türlü gayreti gösterebileceğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum.

Toplanmayan çöplerden bozuk yollara kadar hizmetsizlik ile karşı karşıya bırakılan mahalle sakinlerimizin taleplerini dilenmeye ve bu hususta üstümüze düşen her ne ise gece gündüz demeden gayret göstermeye devam edeceğiz. Odunpazarı Belediyesinin de artık mahallelerimize kayda değer, vatandaşlarımızın istekleri doğrultusunda hizmet üretebilmesini temenni ediyorum. Belediyecilik seçim vaatleri vererek kazanılan ve kazanıldıktan sonra da verilen sözlerin unutulduğu bir anlayış olmamalıdır. Laf üretmek, siyaset yapmak yerine hizmet üretebilmek gerektiğini yerel yetkililerin de bir an evvel kabul edebilmelerini diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık