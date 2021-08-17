AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Acar'dan, Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt'a "vaat" eleştirisi
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AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Acar'dan, Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt'a "vaat" eleştirisi

AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Acar'dan, Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt'a 'vaat' eleştirisi
Anadolu Ajansı / Deniz Açık - Haberler | Politika

AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Ali Acar, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u, 2019 yerel seçimlerinde verdiği vaatler üzerinden eleştirdi.

AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Ali Acar, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u, 2019 yerel seçimlerinde verdiği vaatler üzerinden eleştirdi.

Acar, yaptığı yazılı açıklamada, belediyelerin vatandaşın rahat ve kaliteli bir şekilde yaşamlarını sürdürmesi için var olduğunu belirtti.

Belediye başkanının ise bu kurumu amacına göre çalıştırmak ve yönetmekle görevli olduğunu vurgulayan Acar, şöyle devam etti:

"Ancak üzülerek görüyoruz ki son yerel seçimlerin üzerinden 2,5 yıllık büyük bir zaman dilimi geçmesine rağmen Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt vermiş olduğu 25 vaatten birini bile tam anlamıyla yerine getirememiştir. Bırakın vermiş olduğu vaatleri yerine getirmeyi, rutin belediyecilik hizmetlerinde dahi sınıfta kalmıştır. Her gün vatandaşlarımızdan onlarca şikayet almaktayız. Parklar, bahçeler, piknik alanları ve yollar rezillik içinde, sokaklar çöpten geçilmiyor. Emin olun ki vatandaşlarımız tüm bunların farkında ve ilk seçimlerde bizzat sizlere bunu bildirecektir. Sayın Kurt'u, belediye başkanı sıfatı ile görevini yapmaya, vatandaşlarımıza hak ettikleri hizmeti yerine getirmeye davet ediyorum."

Tüm seçim sonuçları için tıklayın.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık

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AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Acar'dan, Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt'a "vaat" eleştirisi - Haberler
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