AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Acar'dan ramazanda esnafa destek
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AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Acar'dan ramazanda esnafa destek

Anadolu Ajansı / Deniz Açık - Haberler | Güncel
AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Acar'dan ramazanda esnafa destek

AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Ali Acar, ihtiyaç sahibi ailelerin ramazan ayı için erzak kolisi mahallelerdeki esnaftan temin edebileceğini bildirdi.

AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Ali Acar, ihtiyaç sahibi ailelerin ramazan ayı için erzak kolisi mahallelerdeki esnaftan temin edebileceğini bildirdi.

Acar, yaptığı yazılı açıklamada, ramazanın birlik ve beraberlik ayı olduğunu belirterek, ramazan ayında yardımlaşma hususunda çok daha hassas bir hal alındığını kaydetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde yardımlaşmaya özellikle ağırlık verdiklerini ifade eden Acar, şunları belirtti:

"Hükümetimizin destekleri ile birçok ülkeye göre daha kolay atlattığımız bu günlerde aziz milletimizin birbiriyle yardımlaşıyor olması da çok kıymetlidir. Özellikle pandemi sürecinden fazlasıyla etkilenen esnafımıza destek olmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Pandemi süreci başlarından bu yana 'esnafımızın yanındayız' sloganıyla birçok desteği ilçe başkanlığımız bünyesinde esnaflarımıza ulaştırmaya çalıştık. Mübarek ramazan ayının da gelmesiyle özellikle erzak, kumanya, gıda gibi koli yardımlarımızı esnafımızdan temin etme kararı alarak yine esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Teşkilatımız bünyesinde yapacağımız çalışmalarla hayırsever vatandaşlarımızın yardımlarını ihtiyaç sahibi ailelerle buluştururken aynı zamanda esnafımıza da katkı sağlayabilmeyi hedeflemekteyiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık

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