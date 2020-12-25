AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Acar'dan Karapınar Mahallesi'ndeki imar sorunu açıklaması

AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Ali Acar, Karapınar Mahallesi'ndeki imar sorununa ilişkin açıklamalarda bulundu.

Karapınar Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Acar, Odunpazarı Belediyesi BaşkanıKazım Kurt'un mahalledeki imar sorunu ile ilgili yetkinin TOKİ'de olduğuna yönelik söylemlerle vatandaşları yanılttığını savundu.

Karapınar'da ikamet eden vatandaşların yaşadıkları imar sorunun siyasi manevralarla çözülemeyeceğini ifade eden Acar, şunları kaydetti:

"Daha öncesinde de defalarca dile getirmemize rağmen, bizleri değil de Ankara'yı muhatap aldığını ifade eden Kurt'u samimiyete davet ediyorum. Biz bu mahallemizdeki vatandaşlarımızı dinliyor ve onların yaşadıkları sorunları görüyoruz. Söz konusu Karapınar 2. Etap Projesi'nin hayata geçirilmesi ile ilgili yetki Odunpazarı Belediyesindedir. AK Parti belediyeciliği döneminde belediye öncülüğünde çözülen bu sorunlar ne yazık ki 7 yıldır vatandaşlarımızın kanayan yarası haline gelmiştir.

Odunpazarı Belediyesi kendi menfaatleri doğrultusunda hareket etmek yerine Karapınar Mahallemizdeki vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda hareket etmelidir. Odunpazarı Belediyesi Karapınar Mahallesi'ndeki bu sorunu çözmekle ilgili gerekli yetkiye sahiptir ancak samimi olmayan ifadelerle hizmetten kaçmak ve vatandaşlarımızı mağdur etmek kabul edilemez bir durumdur. Bizler üstümüze düşeni yapmak konusunda kararlıyız. Odunpazarı Belediyesi'ni de samimi şekilde vatandaşlarımıza hizmet etmeye davet ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık