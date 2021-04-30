AK Parti Odunpazarı Gençlik Kolları ramazan ayında gönüllere dokunuyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK Parti Odunpazarı Gençlik Kolları ramazan ayında gönüllere dokunuyor

AK Parti Odunpazarı Gençlik Kolları ramazan ayında gönüllere dokunuyor
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

AK Parti Odunpazarı Gençlik Kolları, ramazan ayının farklı etkinlikler ve projeler gerçekleştiriyor.

AK Parti Odunpazarı Gençlik Kolları, ramazan ayının farklı etkinlikler ve projeler gerçekleştiriyor.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ihtiyaç sahiplerine erzak dağıtımı yapıp, iftarlık pide ikramında bulunan AK Parti Odunpazarı Gençlik Kolları, İl Gençlik Kolları ile birlikte düzenlenen projede iftira yetişemeyen vatandaşlara iftarlık ikram ediyor.

Ayrıca emniyet güçleri ve görevi başında bulunan kamu çalışanlarını da unutmayan gençler, iftarlık çorba ikramlarında bulundular.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti Odunpazarı Gençlik Kolları Başkanı Yasin Sarı, yüreklere dokunmayı ilke edinip yola çıktıklarını belirtti.

Zorlu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Sarı, şunları kaydetti:

"Paylaşma ve kardeşlik ayı ramazanda, gerek ihtiyaç sahibi okumayan çocuk kalmasın düşüncesiyle kardeşlerimize kitaplar göndererek, gerekse kırsal kesimde yaşayan minik kardeşlerimize hediyeler verip yüzlerinde tebessüm ettirmeyi kendimize vazife edindik. Yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımla birlikte genç kardeşlerimize ulaşmak ve Eskişehirlilere hizmet etmek üzere saha çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Yardımlaşma ve paylaşmanın sembolü ramazan ayının başlamasını fırsat bilerek özellikle salgın nedeniyle herkesi zorlayan bu dönemde elimizden geleni yapıyoruz. Gençliğin şuurunun vatandaşa hizmet ve yardımlaşma olması gerektiğinin bilincindeyiz. Yasakların başlaması ile faaliyetlerimize kısmen ara vermek zorunda olsak da bu zorlu sürecin bitmesi ile inşallah saha çalışmalarımıza tam gaz devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

Son ankette dikkat çeken sonuç! Ne AK Parti ne de CHP, seçimin kaderini yüzde 20'lik kararsızlar belirleyecek
Son ankette dikkat çeken sonuç! Ne AK Parti ne de CHP, seçimin kaderini yüzde 20'lik kararsızlar belirleyecek
'Tam kapanma'da sağlık tesislerindeki kreşler açık olacak
'Tam kapanma'da sağlık tesislerindeki kreşler açık olacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Ömer Çelik Mustafa Şentop Adnan Menderes Fahrettin Altun
Magazin Ezgi Mola Hakan Altun Özcan Deniz Acun Ilıcalı
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Gökhan Gönül Fırat Aydınus Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: AK Parti Odunpazarı Gençlik Kolları ramazan ayında gönüllere dokunuyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 17:15:49. #1.15#

title