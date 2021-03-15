AK Parti Odunpazarı Emek İrtibat Bürosu açıldı

AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanlığına bağlı olarak Emek Mahallesi'nde faaliyet gösterecek irtibat bürosu törenle hizmete açıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri alınan törende konuşan AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Ali Acar, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim siyaset anlayışımız seçimden seçime yol yürümek değil, ilelebet milletimizin hizmetinde koşmaktır. Bizler, 18 yılı aşkın iktidarıyla memleketin her köşesine ve hatta tüm mazlum coğrafyasına hizmet götürmeyi kendine şiar edinmiş Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yolundayız. Bu yol bizim inandığımız yoldur ve bizler yüzlerce kişilik yönetici kadrosu ve binlerce üyesiyle Odunpazarı İlçe Teşkilatı olarak inandığımız yolda yürüyoruz."

Törene, AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Ünalır, Odunpazarı Kadın Kolları Başkanı Sedef Demirkol Özgüneş, Gençlik Kolları Başkanı Yasin Sarı, AK Parti'li Odunpazarı Belediye Meclisi üyeleri ile çok sayıda partili ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar