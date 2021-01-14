AK Parti Ödemiş'ten kan bağışı kampanyası

AK Parti Ödemiş İlçe Teşkilatı ilçede kan bağışı kampanyası düzenledi.

Hükümet Meydanında düzenlenen kampanyayla ilgili açıklama yapan İlçe Başkanı Muhammet Şen, salgın sürecinde kan stoklarının azalması nedeniyle harekete geçtiklerini belirtti.

Şen, "Ödemiş AK Parti Teşkilatı olarak öncülük yapmak istedik, sağ olsun vatandaşlarımız,partililerimiz büyük ilgi gösterdiler. Bundan sonra düzenli bir şekilde kan bağışlarımızı devam ederek Kızılayımıza destek vermeye devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp