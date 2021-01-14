AK Parti Ödemiş'ten kan bağışı kampanyası
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AK Parti Ödemiş'ten kan bağışı kampanyası

14.01.2021 17:03 | Son Güncelleme: 14.01.2021 18:09

AK Parti Ödemiş İlçe Teşkilatı ilçede kan bağışı kampanyası düzenledi.

AK Parti Ödemiş İlçe Teşkilatı ilçede kan bağışı kampanyası düzenledi.

Hükümet Meydanında düzenlenen kampanyayla ilgili açıklama yapan İlçe Başkanı Muhammet Şen, salgın sürecinde kan stoklarının azalması nedeniyle harekete geçtiklerini belirtti.

Şen, "Ödemiş AK Parti Teşkilatı olarak öncülük yapmak istedik, sağ olsun vatandaşlarımız,partililerimiz büyük ilgi gösterdiler. Bundan sonra düzenli bir şekilde kan bağışlarımızı devam ederek Kızılayımıza destek vermeye devam edeceğiz." dedi.

AK Parti Ödemiş'ten kan bağışı kampanyası
AK Parti Ödemiş'ten kan bağışı kampanyası
AK Parti Ödemiş'ten kan bağışı kampanyası
AK Parti Ödemiş'ten kan bağışı kampanyası

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp

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