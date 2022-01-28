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AK Parti, Ödemiş'te kan bağışı kampanyası düzenledi

AA, Turgay Konuralp - Güncel
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AK Parti, Ödemiş'te kan bağışı kampanyası düzenledi

AK Parti Ödemiş İlçe Teşkilatı üyeleri, Kızılaya kan bağışı yaptı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - AK Parti Ödemiş İlçe Teşkilatı üyeleri, Kızılaya kan bağışı yaptı.

Kızılay görevlileri, ilçe başkanlığındaki konferans salonunda, bağışçılardan kan topladı.

AK Parti Ödemiş İlçe Teşkilatında başkan yardımcıları Emin Yıldırım ile Mehmet Girgin de kan bağışının önemine dikkati çekerek, herkesi kan bağışı yapmaya çağırdı.

AA / Turgay Konuralp - Güncel

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