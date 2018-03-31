AK Parti Ödemiş İlçe Kongresi

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'nin ders verdiği terör örgütüne bazı ülkelerin sahip çıkmaya başladığını belirterek "En son olarak Fransa diyor 'Siz bu terör örgütlerinin üzerine fazla gitmeyin, gelin sizi barıştıralım'. Senin ne haddine ey Macron, sen nasıl terör örgütü ile Türkiye'nin arasını bulmaya çalışırsın, bu yetkiyi sana kim verdi, sen bir NATO ülkesi değil misin, bir NATO ülkesine karşı teröristleri nasıl savunursun? Sen onu sarayında kabul edebilirsin ama bu topraklarda terörün adı bile olmayacak, kökü kazınacak bunu böyle bilesin." dedi.

Başbakan Yıldırım, AK Parti Ödemiş 6. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmaya, İzmir'in 30 ilçesine selam göndererek başladı.

"Güzel İzmir'e, Türkiye'ye sevdalıyız, 81 vilayetimizi aynı duygularla seviyoruz. Çünkü AK Parti milletin partisidir. Lideri Recep Tayyip Erdoğan milletin adamıdır." ifadelerini kullanan Yıldırım, AK Parti'nin umudun adı olduğunu söyledi.

Salondaki coşkunun da bu umudun ispatı olduğunu dile getiren Yıldırım, "İzmir tıpkı Çanakkale gibi düşmanın bu topraklara ayak basmasına izin vermedi. Bu mukaddes ülke bize yeniden vatan olmuşsa burada en büyük pay İzmir'indir, İzmir'in efelerinindir. İzmir'in ufkunu gören Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet'in kalkınma hamlesini de güzel İzmir'den başlattı. İzmir bir dünya şehridir." dedi.

Salondakilerin "Başbakan bizi Münbiç'e götür." tezahüratı üzerine Binali Yıldırım, "Kongremizi yapalım işimizi bitirelim sonra nereye gideceksek beraber gideriz." diye konuştu.

Yıldırım, İzmir'in doğu ile batıyı buluşturan bir şehir olduğunu dile getirerek, "Bu heyecan İzmir'in her köşesine yayılıyor. Gençler İzmir'in geleceği için gece gündüz çalışmaya hazır mısınız, İzmir'de yeni bir sayfa açacak mıyız, mazeret üretenleri sandıklara gömecek misiniz?" dedi.

Zeytin Dalı Harekatı

Türkiye'nin Afrin'de bugünlerde destanlar yazdığını söyleyen Yıldırım, şöyle devam etti:

"Kahraman Mehmetçiklerimiz bütün terör örgütlerini Afrin'den söktü attı. Oradaki insanlara huzur geldi, barış geldi, kardeşlik geldi. Ben bu ülkenin bağımsızlığı için mücadele eden, canını veren, Fırat Kalkanı'nda, Afrin'de ve 15 Temmuz alçak darbe girişiminde canını seve seve veren bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Değerli kardeşlerim herkes şundan emin olsun, geleceği bundan sonra inşa ederiz. Merak etmeyin kahramanlarımız orada destan yazıyor, ihtiyaç olursa 81 milyon hep beraber gideriz.

Terör örgütüne hak ettiği dersi verince, Türkiye yurt içinde ve yurt dışında terör örgütlerini bir bir etkisiz hale getirince bazı ülkeler bunlara sahip çıkmaya başladılar. Telaşa kapıldılar. En son olarak Fransa diyor 'Siz bu terör örgütlerinin üzerine fazla gitmeyin, gelin sizi barıştıralım'. Senin ne haddine ey Macron, sen nasıl terör örgütü ile Türkiye'nin arasını bulmaya çalışırsın, bu yetkiyi sana kim verdi, sen bir NATO ülkesi değil misin, bir NATO ülkesine karşı teröristleri nasıl savunursun? Sen onu sarayında kabul edebilirsin ama bu topraklarda terörün adı bile olmayacak, kökü kazınacak bunu böyle bilesin. Onun için değerli kardeşlerim, ister yanımızda olsunlar, ister olmasınlar Türkiye terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürecek ve bu topraklarda inşallah terör değil, kardeşlik yürüyecek, kardeşlik büyüyecek. Bir olacağız, beraber olacağız, kardeş olacağız, birlikte Türkiye olacağız."

Binali Yıldırım, AK Parti'nin ilçe kongrelerini süratle yaptığını, İzmir il kongresini de hep birlikte gerçekleştireceklerini dile getirerek, "Ondan sonra 2019'a hazır mıyız gençler, yeni bir destan yazmaya hazır mısınız, sandıkları hınca hınç doldurmaya var mısınız?" dedi.

Türkiye'nin büyüme oranı

İzmir'de sabah saatlerinde "Nefes Kredisi İmza ve Tanıtım Toplantısı" yaptıklarını aktaran Yıldırım, binlerce KOBİ'ye kredi imkanı, kaynak imkanı sağlayacak projeyi başlattıklarını söyledi.

İşletmelerin ihtiyacı olan kaynağa uygun şartlarda erişeceğini anlatan Binali Yıldırım, şöyle konuştu:

"Piyasa faizinin yarısına düşürülen bu kredi ile işlerini daha da büyütecek, işletme kredi ihtiyaçlarını giderecekler. Biliyorsunuz perşembe günü Türkiye'nin 2017 yılı büyüme oranı açıklandı, 7,4... Türkiye bir zamanlar 7,4 şiddetinde depremle hatırlanırdı şimdi 7,4 büyüme ile hatırlanacak. Elhamdülillah 7,4 büyüme sıradan bir büyüme değil, dünyada bir numara, bir numara... Türkiye'ye de bir numara olmak yakışır değil mi kardeşlerim... Çin'i de Hindistan'ı da hepsini solladık geçtik. 2018'de de hiç merak etmeyin Türkiye'nin yolu açık, geleceği aydınlık... 2023 hedeflerimize kararlı bir şekilde yürümeye devam edeceğiz. İzmir'den başlatıyoruz yürümeyi de..."

Başbakan Yıldırım, Türkiye'nin 2023 hedeflerine kararlı bir şekilde yürüdüğünü vurgulayarak, "İnşallah milletimizin duası ve desteğiyle ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkaracak, hatta ilerisine geçecek çalışmaları kararlılıkla yapıyoruz." dedi.

Yıldırım, yaptıkları yatırımların, hizmetlerin saymakla bitmeyeceğini belirterek açılışını yaptıkları Ödemiş'teki hastanenin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Salondakilerin "Dik dur eğilme bu millet seninle" şeklindeki tezahüratı üzerine Yıldırım "Biz sadece Rabbimizin önünde eğiliriz, başka hiçbir gücün önünde eğilmeyiz." karşılığını verdi.

Yıldırım kongrede bir görev değişimi yapıldığını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugüne kadar hizmet eden ilçe başkanlarımız var, onlara, arkadaşlarına yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Bayrağı devralacak Şerif Delibalta'ya başarılar diliyorum. AK Parti'de bayrak değişimi başka türlü olmaz. Hani bayrak yarışı yapılıyor ya, 4x400 metre. Ne oluyor? Bayrak elindeki gidiyor yolda bekleyene veriyor. Ondan sonra bayrağı alan koşuyor, kalan süreyi, zamanı tamamlıyor. Bizde böyle değil. Bayrağı veren de bayrağı alan da koşmaya devam ediyor. Durmak yok yola devam."

Kongreye Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz ile milletvekilleri de katıldı.