AK Parti Ödemiş İlçe Başkanı Şen, göreve başladı
AK Parti Ödemiş İlçe Başkanlığı görevine atanan Muhammet Şen çalışmalara başladı.
30.07.2020 19:59 | Son Güncelleme: 30.07.2020 21:53
AK Parti Ödemiş İlçe Başkanlığı görevine atanan Muhammet Şen çalışmalara başladı.
Muhammet Şen, görev mazbatasını AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'den aldı.
İlçe başkanlığında partililerce karşılanan Şen, görevini en iyi şekilde yerine getirmeye çalışacağını belirtti.
İlçe başkanlığı görevini Muhammet Şen'e devreden Şerif Delibalta ise yönetime her zaman destek vereceğini dile getirdi.
Kaynak: AA