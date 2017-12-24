AK Parti Nusaybin Kadın Kolları Kongresi

AK Parti Nusaybin Kadın Kolları Başkanlığı 5. Olağan Genel Kongresi yapıldı.



AK Parti Mardin Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Ceyda Bölünmez Çankırı, Mitanni Kültür Merkezinde gerçekleştirilen kongrede yaptığı konuşmada, partisinin ilçeye yaptığı hizmetleri anlattı.



Vatandaşlara hizmetleri anlatmak için çalmadık kapı bırakmayacaklarını aktaran Çankırı, şunları kaydetti:



"Cumhurbaşkanımızın dediği gibi hiç bir şekilde çalınmadık kapı bırakmayacağız. 2019 seçimlerinin çok önemli olduğunu bu çalışmaların her birinin ne kadar kıymetli olduğunu görmeliyiz. Çünkü içeride ve dışarıda düşmanla uğraşıyoruz. 16 Nisan'da Cumhurbaşkanımız Güneydoğuya çok özel teşekkür etti. Çünkü bizler Türkiye'nin kaderini değiştirdik. Bu oyları daha da artırmak hepimizin boyunun borcudur. Her aldığımız başarı memleketimizin, ülkemizin hanesine artı başarı olarak yansıyacaktır."



AK Parti Nusaybin İlçe başkanı Mehmet Latif Özel de, yerel yönetimlerde ve parlamentoda kadın temsilcilerin en fazla olduğu partinin AK Parti olduğunu söyledi.



Konuşmaların ardından tek liste ile seçime giden mevcut başkan Nurdan Özçelik yeniden seçildi.