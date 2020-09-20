AK Parti Nusaybin ilçe Başkanlığına Özel yeniden seçildi
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AK Parti Nusaybin ilçe Başkanlığına Özel yeniden seçildi

AK Parti Nusaybin İlçe Başkanı Mehmet Latif Özel güven tazeledi.

AK Parti Nusaybin ilçe Başkanlığına Özel yeniden seçildi
20.09.2020 09:51 | Son Güncelleme: 20.09.2020 09:54

AK Parti Nusaybin İlçe Başkanı Mehmet Latif Özel güven tazeledi.

AK Parti Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kongre DSİ Piknik alanında yapılan kongrede yaptığı konuşmada, AK Parti iktidarının yaptığı önemli hizmetlere değinerek, şunları söyledi:

"Yapılacak daha çok işlerimiz var. Çünkü bu ülkenin, bu milletin en iyiye layık olduğunu biliyoruz ve bunu gerçekleştirecek olanların da bizler ve sizler olduğunu biliyoruz.

Birileri huzursuzluk, kavga, gürültü ve kaos çıkarsa da AK Parti siyaset yarışında birinci olmaya devam edecektir. Siz teşkilatlarımızla beraber daha çok çalışacağız, mesaimizi ilçemizi ilimizi ve ülkemizi daha müreffeh günlere götürmek için harcayacağız."

AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıçise, terör örgütünün geçmişte düzenlediği saldırılarla ilçeye büyük zarar verdiğini anımsatarak, şöyle konuştu:

"Gelin geçmişimizin üstüne bir sünger çekelim. Geçmişte yaşamış olduğunuz olumsuzlukların İzlerini silmek adına Nusaybin de sevgi tohumlarını ekelim. Yeni bir sayfa açalım. Kardeşlik dilini kullanalım, birbirimize kucak açalım. Kendimize bir şans daha verelim. Gönül köprüleri kuralım harabeye çevrilen gönül köprülerini yeniden onaralım. Birbirimizi kardeş edinelim. Bu kongremiz bunun başlangıç noktası olsun."

Daha sonra yapılan seçimde 328 delegenin oyunu alan Mehmet Latif Özel tekrar başkan seçildi.

Kaynak: AA

AA Editörü - Mehmet Arif Altunkaynak
Mehmet Arif Altunkaynak
AA Editörü
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