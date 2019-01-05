AK Parti'nin Zeytinburnu adayı Arısoy, kentsel dönüşüm konusunda vatandaşı dinledi

Arısoy: "Kağıt üzerinde planlayarak bir kentsel dönüşüm yapılamaz"

Arısoy: "Kentsel dönüşüm meselesini bir kurtuluş meselesi olarak görüyorum"

İSTANBUL - AK Parti Zeytinburnu Belediyesi Başkan Adayı Ömer Arısoy, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde saha çalışmasına başladı. Zeytinburnu'ndaki kentsel dönüşüm konusunu ele alan Arısoy, sorunların çözümünde elinden gelen desteği vereceğine söz verdi.

Yeni yılla beraber 31 Mart yerel seçimine hazırlanan siyasi partilerin belediye başkan adayları saha çalışmasına başladı. Zeytinburnu'nda seçim çalışmalarına hızlı bir başlangıç yapan AK Parti'nin Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, Veliefendi ve Nuripaşa mahallerinde teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Veliefendi Mahallesi'ndeki Bağ Cami'nde cami cemaatiyle buluşan Arısoy, akşam namazının ardından teşkilat mensupları ile sohbet etti. Arısoy, teşkilat mensuplarının görüş, öneri ve şikayetleri dinleyerek yerel seçimlere giderken yol haritasını oluşturmak için gerekli notları aldı.

"Kağıt üzerinde planlayarak bir kentsel dönüşüm yapılamaz"

Mahalle teşkilatının sorularını yanıtlayan Arısoy, "Kağıt üzerinde planlayarak bir kentsel dönüşüm yapılamaz. İçinde yaşayanların, maliklerin rızası olmadan, kanunun aradığı bir rıza şartı var, onun sağlanmadığı bir kentsel dönüşüm başarılı olamıyor. Kentsel dönüşüm ancak yerinde dönüşüm mümkünse sağlanabilir.31 Mart 2019'a kadar benden gerçekleşemeyecek bir şey duymayacaksınız" şeklinde konuştu.

"Kentsel dönüşüm meselesini bir kurtuluş meselesi olarak görüyorum"

Arısoy, "Ben, kişi olarak bu kentsel dönüşüm meselesini bir kurtuluş meselesi, daha çok güzelleştirme, daha çok kentsel alanların üretilebildiği bir imkan olarak görüyorum. Bunu burada yaşayanlara bir dayatma olarak kullanmayacağımı şimdiden peşinen ilan ediyorum. Eğer ada bazlı mutabakat sağlanırsa, kanunun sağladığı çoğunluk sağlanırsa ben, belediye olarak bu projeleri hızlandırmak, geliştirmek, takip etmek üzere elimden gelen desteği vereceğimi ilan ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Otopark meselesini çözmek zorundayız"

İlçedeki otopark sorununa da dikkat çeken Arısoy, "İstanbul'un ilk yeraltı otoparkı Zeytinburnu'nda yapılmıştı ama yetmiyor. Akşam aracı, 3-5 sokak ileri park edip evimize yürüyoruz. Otopark çok büyük bir ihtiyaç. Bunun da bir maliyeti var ama bunun için çalışmaya devam edeceğiz. Yeşil alanların altı yeraltı otoparkı olarak değerlendirilebilir. Yıkılan yeniden yapılan okullarda otoparklar yapıldı. Bunu yapabiliriz. Bu, Zeytinburnu'nun gündemi olmaya devam edecek. Otopark meselesini çözmek zorundayız" diye konuştu.

Kaynak: İHA