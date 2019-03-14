AK Parti'nin Yenimahalle Mitingi

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Seçim öncesi CHP kapısından ayrılmayan, sonra istifa edip alengirli işlere bulaşan bu zatı, 'işte adayımız' diye Ankara'ya dayattılar. Sadece bununla da kalmadılar, bölücü örgütün siyasi uzantılarını da kollarının altına aldılar. Marjinalleri, sapkınları, ezan-bayrak karşıtlarını da ittifaka dahil ettiler." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisince Hastane Metro Durağı önünde düzenlenen Yenimahalle mitinginde halka hitap etti.

Ankara'yı geleceğe taşıyacak isimlerle yollarına devam etme kararı aldıklarını ifade eden Erdoğan, "Peki muhalefet ne yaptı?" sorusunu yöneltti.

Kendilerinin ise başarıyı ödüllendirdiğini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Tencere yuvarlanır, kapağını bulurmuş. Bay Kemal de gitti, büyükşehirde tam kendisi gibi birini buldu. Buldu mu? 9 yılda 9 seçim kaybeden CHP Genel Başkanı, Ankara Büyükşehire kendisi gibi sürekli kaybeden birini aday yaptı. Daha önce iki defa sandıkta milletten ret yemiş, iki kez yenilmiş, hatta geçmişte belediye başkanlığı yaptığı ilçede bile yüzde 10'u zor almış bir şahsı tekrar Ankaralının karşısına çıkardılar. Seçim öncesi CHP kapısından ayrılmayan, sonra istifa edip alengirli işlere bulaşan bu zatı, 'işte adayımız' diye Ankara'ya dayattılar. Sadece bununla da kalmadılar, bölücü örgütün siyasi uzantılarını da kollarının altına aldılar. Marjinalleri, sapkınları, ezan-bayrak karşıtlarını da ittifaka dahil ettiler."

Erdoğan, "Nabza göre şerbet veren, Doğu'da bölücü, Batı'da Atatürkçü, Ankara'da ülkücü olan, her şekle giren bir bukalemun ittifakı oluşturdular." ifadelerini kullanarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Dikkat edin, CHP'nin başındaki zat Ankara'da sürekli bozkurt işaretiyle dolaşıyor. Nereden çıktı bu? Yanındaki hanımefendi de buralarda sürekli vatan millet edebiyatı yapıyor. Ancak ne Bay Kemal ne de hanımefendi HDP'nin niçin kendilerine destek verdiğini millete söylemiyorlar, neden? HDP'nin Ankara'da aday çıkarmadığını millete izah etmiyorlar, neden? Yenimahalle'de bölücü örgütün uzantılarının neden aday göstermediğini siz komşularıma anlatmıyorlar, neden? Başka yerlerde 3 bin haneli beldelerde bile adayı olan bu partinin niçin 920 bin nüfuslu Çankaya'da, 910 bin nüfuslu Keçiören'de, 660 bin nüfuslu Yenimahalle'de aday göstermediğine açıklık kazandırmıyorlar.

Hepsinden önemlisi 5,5 milyonluk Ankara'da, 15,5 milyonluk İstanbul'da, aynı şekilde daha pek çok büyükşehirde adayının olmadığını niçin açıklamıyorlar? Bölücü örgütün uzantılarını CHP listelerinden, sözde iyi parti listelerinden belediyelere sızdırmak için yaptıkları kirli pazarlıklardan hiç bahsetmiyorlar. Milletin huzuruna çıkıp göğüslerini gere gere, mertçe, delikanlıca bölücü örgütün uzantılarıyla hangi şartlarda ittifak kurduklarını söylemiyorlar. Bunu yapmadıkları gibi bir de utanmadan her gün bize saldırıyorlar. Üç ortak ağız birliği, söz birliği etmişçesine sabah akşam koro halinde bize kara çalıyorlar. Şahsıma ve milletimize hakaretler savuran sanatçı müsveddelerine sahip çıktıkları kadar bu ülkenin birliğine, dirliğine sahip çıkmıyorlar. Ezan, bayrak, devlet düşmanlarını savundukları kadar Türkiye'nin toprak bütünlüğünü ne yazık ki savunmuyorlar."

HDP'li bazı yöneticilerin ifadelerinin yer aldığı videoyu vatandaşlarla izleyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Ne diyor? 'Kürdistan'. 'Kürdistan'da oylar HDP'ye, Batı'da AK Parti'ye ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy kaybettireceğiz' diyor. Ben şimdi buradan Yenimahalle'ye, Ankara'ya, tüm Türkiye'ye sesleniyorum: Kürdistan diye bir bölge var mı? Bu adam ne diyor ya? Bu adam var ya, bu Kürt de değil. Kürt olmadığı halde Kürtleri de istismar ediyor. Bunlar böyle, yalancı. Kardeşlerim bizde ne var? Güneydoğu Anadolu Bölgemiz var, Doğu Anadolu Bölgemiz var, Karadenizimiz var, Akdenizimiz var, Orta Anadolu Bölgemiz var, Egemiz var, Marmaramız var ve Türkiye 780 bin kilometrekareyle Anadolu toprağıdır. Buraların üzerinde biz spekülasyon yaptırtmayız, bu toprakları böldürtmeyiz. Kürdistan'ı çok seviyorsa Irak'ın kuzeyinde Kürdistan var, defolsun oraya gitsin ama benim ülkemde böyle bir yer yok."

Türkiye üzerinde ameliyat yaptırmayacaklarının altını çizen Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Biri de çıktı, ne diyor? Bak bu da çok önemli, kadın var ya, ne diyor? 'Biz sırtımızı PKK'ya, YPG'ye, PYD'ye dayamışız...' Hale bak, sırtını nereye dayamış. Biz de sırtımızı milletimize ve Allah'ımıza dayadık, farkımız bu. Ne diyor? 'Onlar 1 Temmuz'a kadar eğer terörle mücadele yasasını kaldırmazlarsa savaş kapıyı çalar'. Ee, ne oldu? Kaldırmadık, 1 Temmuz çoktan geçti, kaldırmadık, ne oldu? 'Savaş kapıyı çalacakmış...' Buyursunlar gelsinler, topu birden gelsin. Cudi'de bunların inlerine girdik mi? Gabar'da bunların inlerine girdik mi? Tendürek'te bunların inlerine girdik mi? Kandil'de girdik mi? Durmak yok, devam. Çünkü biz bu CHP, bu HDP, arkasında ne var, terör örgütü var, sözde İYİ Parti ve Saadet dörtlü çete ve Allah aşkına 31 Mart'ta bunlara gereken dersi vermeyecek miyiz?"

Vatandaşlara "Kapı kapı dolaşmaya var mıyız?" diye soran Erdoğan, olumlu yanıt almasının ardından, "Çok koşacağız, durmayacağız." dedi.

Seçimlerin yerel olduğunu hatırlatan ve kendisinin görevine devam edeceğini anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu ne demektir? Devletin bütün imkanlarıyla Ankara bizim başkentimiz. Bir kenara koyamayız ve Ankara'da Büyükşehir Belediye Başkanımız el ele vereceğiz, mecburuz, iyi çalışacağız. Yenimahalle önemli bir ilçemiz ve burayla da dayanışma içerisinde olacağız. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı, öbür tarafta Büyükşehir, öbür tarafta Yenimahalle el ele verip Ankara'yı ayağa kaldırmamız lazım. Yani bugüne kadar Ankara'yı biz yönettik. Diyoruz ki 'devam inşallah'. Öyleyse çok çalışacağız. Ne kadar ahbap, akraba komşu varsa dolaşacağız, çok çalışacağız. Allah çalışana veriyor, çalışmayana değil."

(Sürecek)

Kaynak: AA