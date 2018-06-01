AK Parti'nin Yeni Seçim Filminde Tatar Ramazan Vurgusu

AK Parti tarafından seçim çalışmaları çerçevesinde oluşturulan "türkiyevakti" adlı Twitter hesabından seçim kampanyası kapsamında hazırlanan video paylaşıldı.

"HİKAYEMİZ YENİDEN BAŞLIYOR"

Paylaşımda, "Sen ben değil, biz olmayı bildik. Şimdi dünya ve düzen değişiyor. 24 Haziran'da el ele verdiğimizde birlik hikayemiz yeniden başlıyor" ifadelerine yer verildi.

TATAR RAMAZAN VURGUSU

Videonun ortalarında 10 Kasım ve Tatar Ramazan vurgusu dikkat çekerken, son kısımda Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı yer alıyor.