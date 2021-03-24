AK Parti'nin yeni MYK üyeleri belirlendi
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AK Parti'nin yeni MYK üyeleri belirlendi

24.03.2021 20:41 | Son Güncelleme: 24.03.2021 20:50
AK Parti'nin yeni MYK üyeleri belirlendi

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri açıklandı.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri açıklandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin 7'nci Olağan Büyük Kongresi ardından AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında MYK üyelerinin belirlendiğini açıkladı.

Buna göre, AK Parti Genel Başkanvekilliğine Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş getirildi.

Erkan Kandemir Teşkilat Başkanı, Hayati Yazıcı Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı, Ali İhsan Yavuz Seçim İşleri Başkanı, Hamza Dağ Tanıtım ve Medya Başkanı, Efkan Ala Dış İlişkiler Başkanı olarak görev yapacak.

Sosyal Politikalar Başkanı Jülide Sarıeroğlu, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Özlem Zengin ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki oldu.

İnsan Hakları Başkanlığına Leyla Şahin Usta, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığına Ömer İleri, Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığına Çiğdem Karaaslan getirildi.

Nurettin Canikli Ekonomi İşleri Başkanı, Vedat Demiröz Mali ve İdari İşler Başkanı, Mustafa Şen Ar-Ge Başkanı oldu.

TBMM Grup Başkanvekillikleri

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'nın görevine devam etmesi, Tanıtım ve Medya eski Başkanı Mahir Ünal ile Mustafa Elitaş, Bülent Turan, Emin Akbaşoğlu ve Cahit Özkan'ın TBMM Grup Başkanvekili olarak görev yapması kararlaştırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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