AK Parti'nin yeni Meclis yönetimi belirlendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

AK Parti'nin yeni Meclis yönetimi belirlendi

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) AK Parti yönetiminde, idare amirliği görevlerinde değişikliğe gidildi.

AK Parti'nin yeni Meclis yönetimi belirlendi
30.06.2020 14:06 | Son Güncelleme: 30.06.2020 14:09

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) AK Parti yönetiminde, idare amirliği görevlerinde değişikliğe gidildi. İzmir Milletvekili Alpay Özalan ile Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, yeni TBMM idare amirleri oldu.

TBMM'de AK Parti Grubu, yeni yönetimin belirlenmesi için Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş başkanlığında, basına kapalı olarak toplandı. Toplantıda grup başkanı, grup başkan vekilleri, idare amirleri ve komisyon başkanları seçimi yapıldı. AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, grup başkan vekilleri Mehmet Muş, Özlem Zengin, Cahit Özkan, Bülent Turan ve Emin Akbaşoğlu ile gelecek yasama yılında da devam kararı alındı. Meclis Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç de görevine devam edecek. AK Parti TBMM İdare Amirliği'nde ise değişikliğe gidildi. Mevcut idare amirleri Ankara Milletvekili Orhan Yeğin ile Hasan Turan'dan boşalan koltuğa İzmir Milletvekili Alpay Özalan ve Gaziantep Milletvekili Ali Şahin getirildi. Böylece  27'nci dönem 4'üncü yasama yılı için görev alacak AK Parti TBMM yönetimi belirlenmiş oldu.

Besti KARALAR/ANKARA, -


Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Böyle sorumsuzluk olmaz! Uzun eşek değil, hayatlarıyla oynadılar Haber
Böyle sorumsuzluk olmaz! Uzun eşek değil, hayatlarıyla oynadılar
Sır ölüm! Üç çocuk annesi kadın başından silahla vurulmuş halde bulundu Haber
Sır ölüm! Üç çocuk annesi kadın başından silahla vurulmuş halde bulundu
Maske ve sosyal mesafe, bulaşıcı hastalıklara kalkan oluyor Haber
Maske ve sosyal mesafe, bulaşıcı hastalıklara kalkan oluyor
Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle sokakta oturdu Haber
Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle sokakta oturdu
Avrupa'nın göbeğinde büyük kriz! PKK'lılarla bir olan polis, Türklere saldırdı Haber
Avrupa'nın göbeğinde büyük kriz! PKK'lılarla bir olan polis, Türklere saldırdı
Arazi anlaşmazlığı kavgasında polis memuru hayatını kaybetti Haber
Arazi anlaşmazlığı kavgasında polis memuru hayatını kaybetti
'Kendi yatağımda aldatıldım' diyen Merve Bayraktar, Ufuk Bayraktar'ın başka kadınlarla konuşmalarını ifşa etti
"Kendi yatağımda aldatıldım" diyen Merve Bayraktar, Ufuk Bayraktar'ın başka kadınlarla konuşmalarını ifşa etti
Sivas'ın Gürün ilçesinde ilk kez koronavirüs vakasına rastlandı
Sivas'ın Gürün ilçesinde ilk kez koronavirüs vakasına rastlandı
Dedelerinin esir düşüp çancılığı öğrendiği Yunanistan'a şimdi çan ihraç ediyorlar
Dedelerinin esir düşüp çancılığı öğrendiği Yunanistan'a şimdi çan ihraç ediyorlar
İran'ın Trump'ın yakalanması için yaptığı başvuru Interpol tarafından reddedildi
İran'ın Trump'ın yakalanması için yaptığı başvuru Interpol tarafından reddedildi
Hırçın at, sahibini üzerinden atıp kaçtı! Genç adam hüngür hüngür ağladı
Hırçın at, sahibini üzerinden atıp kaçtı! Genç adam hüngür hüngür ağladı
Antrenman görüntüsünü paylaşan Ozan Tufan'ın bacak kasları dikkat çekti
Antrenman görüntüsünü paylaşan Ozan Tufan'ın bacak kasları dikkat çekti
ABD Senatosu, Savunma Bakanlığı'na Türkiye'nin elindeki S-400 sistemini satın alma yetkisi verdi
ABD Senatosu, Savunma Bakanlığı'na Türkiye'nin elindeki S-400 sistemini satın alma yetkisi verdi
Galatasaray, Belhanda'nın yerine eski Fenerbahçeli Giuliano'yu alıyor
Galatasaray, Belhanda'nın yerine eski Fenerbahçeli Giuliano'yu alıyor
Hayatı kararmak üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın, gözyaşlarının altından dram çıktı
Hayatı kararmak üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın, gözyaşlarının altından dram çıktı
Alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada baba ve oğlu yaralandı
Alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada baba ve oğlu yaralandı
Lastiği patlayan minibüs şarampole devrildi: 16 kişi yaralandı
Lastiği patlayan minibüs şarampole devrildi: 16 kişi yaralandı
Mercedes, Formula 1'de bu sezon siyah arabayla yarışacak
Mercedes, Formula 1'de bu sezon siyah arabayla yarışacak
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Niğde ve Çankırı'da maske takma zorunluluğu getirildi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Niğde ve Çankırı'da maske takma zorunluluğu getirildi
Bülent Arınç'tan olay yaratacak FETÖ sözleri: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya gelmiştir
Bülent Arınç'tan olay yaratacak FETÖ sözleri: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya...
Telefon kayıtları ifşalanan Trump, Erdoğan'la görüşmesinde Angela Merkel'e hakaret etmiş: Salak
Telefon kayıtları ifşalanan Trump, Erdoğan'la görüşmesinde Angela Merkel'e hakaret etmiş: Salak
Yargıtay'dan emsal niteliğinde manevi tazminat kararı: Ödenecek tutar caydırıcı olmalı
Yargıtay'dan emsal niteliğinde manevi tazminat kararı: Ödenecek tutar caydırıcı olmalı
Kimlik Paylaşımı Sistemi'ne ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Kimlik Paylaşımı Sistemi'ne ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Müjdeli haberi Dr. Mehmet Öz verdi! Koronavirüste ölüm oranını azaltan tek ilaç bulundu
Müjdeli haberi Dr. Mehmet Öz verdi! Koronavirüste ölüm oranını azaltan tek ilaç bulundu
Bikinisiyle kayalıklara uzanıp poz veren Zeynep Alkan, fiziğiyle nefes kesti
Bikinisiyle kayalıklara uzanıp poz veren Zeynep Alkan, fiziğiyle nefes kesti
Son dakika: YÖK'ten, Cumhurbaşkanı kararıyla kapatılan Şehir Üniversitesi için açıklama: Gelir açığını karşılayamıyor, faaliyetlerini sürdüremeyecek
Son dakika: YÖK'ten, Cumhurbaşkanı kararıyla kapatılan Şehir Üniversitesi için açıklama: Gelir açığını...
Almanya'da 2 yaşındaki kız çocuğu parktan kaçırılırken son anda kurtarıldı
Almanya'da 2 yaşındaki kız çocuğu parktan kaçırılırken son anda kurtarıldı
Gökhan Özoğuz, herkesten gizli büyüttüğü kızı Ayşe'nin fotoğrafını ilk kez paylaştı
Gökhan Özoğuz, herkesten gizli büyüttüğü kızı Ayşe'nin fotoğrafını ilk kez paylaştı
Bayat olduğunu düşündüğü için öğretmene kurşun yağdırdı
Bayat olduğunu düşündüğü için öğretmene kurşun yağdırdı
Son Dakika: AK Parti'de, Alpay Özalan ve Ali Şahin idare amirliğine getirildi
Son Dakika: AK Parti'de, Alpay Özalan ve Ali Şahin idare amirliğine getirildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Cahit Özkan Fahrettin Koca Adnan Menderes Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Hülya Avşar Safiye Soyman Gonca Vuslateri
Spor Adem Büyük Okan Buruk Fatih Terim Bülent Uygun Malcolm Thomas
Daha Fazla Kız Karar Milli Temmuz
Şu an buradasınız: AK Parti'nin yeni Meclis yönetimi belirlendi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.6.2020 14:10:28. #1.14#
title