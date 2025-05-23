AK Parti'nin Yeni Anayasa Çalıştayı Başladı
AK Parti'nin yeni anayasa hazırlıkları kapsamında düzenlenen dördüncü çalıştay, Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığında, 'Yeni Anayasada Yasama ve Yürütme Organları' konusuyla başladı. Çalıştay basına kapalı olarak devam ediyor.
AK Parti'nin Yeni Anayasa Çalıştayı'nın dördüncüsü, Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığında başladı.
AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığınca yeni anayasa hazırlıkları çerçevesinde düzenlenen çalıştaylar dizisinin dördüncüsü, Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı başkanlığında uzman akademisyenlerin katılımıyla parti genel merkezinde başladı. Konusu "Yeni Anayasada Yasama ve Yürütme Organları" olarak belirlenen çalıştay, görüntü ve fotoğraf alınmasının ardından basına kapalı devam etti. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika