AK Parti'nin Yeni Anayasa Çalıştayı Başladı

AK Parti'nin Yeni Anayasa Çalıştayı'nın dördüncüsü, Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığında başladı.

AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığınca yeni anayasa hazırlıkları çerçevesinde düzenlenen çalıştaylar dizisinin dördüncüsü, Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı başkanlığında uzman akademisyenlerin katılımıyla parti genel merkezinde başladı. Konusu "Yeni Anayasada Yasama ve Yürütme Organları" olarak belirlenen çalıştay, görüntü ve fotoğraf alınmasının ardından basına kapalı devam etti. - ANKARA