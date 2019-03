AK Parti'nin Uşak Mitingi

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti'nin gölgesinde büyüyüp fırsattan istifade karşısına geçenleri de unutmayacağız. Bu trenden inen bir daha bu trene binemez." dedi.

Erdoğan, partisince 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Düzce ve Bolu'da yaptığı mitingleri hatırlatarak, buralardan selam getirdiğini belirten Erdoğan, Uşak'ın selamını da bu akşam katılacağı A Haber, ATV ortak yayınında tüm Türkiye'ye ileteceğini söyledi.

Muhalefetin kurduğu ittifakın bir görünen ortakları, bir de fiilen var olan ama pek ismi anılmak istenmeyen gizli ortakları bulunduğunu ifade eden Erdoğan, "Gerçi saklamaya çalıştıkları ortakları kendilerini tutamayıp her gün yeni bir açıklamayla her gün yeni bir tehditle ittifakı açıkladılar. Kandil'den terör baronları, bunlara destek çağrısı yapıyor. Pensilvanya'nın kaçakları, bunlara destek çağrısı yapıyor. Ülkemizle hesabı olan kim varsa hepsi de bunları destekliyor. Milletimizin değerlerine, ezanımıza, bayrağımıza, birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize kasteden kim varsa bunları destekliyor." diye konuştu.

"31 Mart, intikam seçimi olacak" diyenlerin de bulunduğunu belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Böyle bir ittifak karşısında hala tereddüdü olan varsa artık ona da diyecek bir sözümüz kalmadı. Eğer biri gelip bu seçimlerde size 'AK Parti'ye, Cumhur İttifakı'na oy verecekseniz sandığa gitmeyin' diyorsa bilin ki onun niyeti sizin öfkenizi, kızgınlığınızı, kırgınlığınızı paylaşmak değildir. Eğer biri gelip size 'madem AK Parti'ye kızgınsın öyleyse şu partiye oy ver' diyerek asla yapmak istemeyeceğiniz bir şeyi size dayatıyorsa bilin ki onun amacı size yol göstermek değildir. Bunu söyleyen karşımızdaki ittifakın başarısı için çalışmaktadır. Bunu söyleyen, sizin gönül kırıklığınızı istismar etmenin peşindedir. Bunu dillendiren sizin iradenize ipotek koymanın çabasındadır. Milletimiz kırgınlığında, öfkesinde haklı mıdır? Elbette haklıdır. Hatadan münezzeh olan sadece ve sadece Rabbimizdir. İnsanın olduğu her yerde hata da olur, eksik de olur, yanlış da olur. Önemli olan hasbi niyetle bunları düzeltme, bu iradeyi ortaya koyabilmektir. Mühim olan sorunların, hataların üzerine samimiyetle gidebilmektir."

"İşte bu iradeyle pek çok adım attık"

16 Nisan Halk Oylaması'nın ardından yeniden AK Parti Genel Başkanı olduğunu hatırlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

"16 Nisan Halk Oylaması'nın ardından partimizin başına yeniden döndüğümüzde, bu iradeyle pek çok adım attık. Görüyoruz ki bunları devam ettirmemiz gerekiyor. İnşallah seçimlerden sonra tüm bu konuları masaya yatıracak, kibriyle saygısızlığıyla yanlışıyla kabalığıyla milletimizi üzen kim varsa hepsini de biz üzeceğiz. Bu arada AK Parti'nin gölgesinde büyüyüp fırsattan istifade karşısına geçenleri de unutmayacağız. Bu trenden inen bir daha bu trene binemez. Kimse kendini bulunmaz Hint kumaşı sanmasın. Türkiye'nin en güçlü partisi AK Parti'nin kadro problemi hamdolsun yoktur. Her gencimiz, bizim kadromuzun potansiyel adayıdır. Her hanım kardeşimiz, bizim kadromuzun adayıdır. Her meslekten her kesimden insanımız, bizim kadromuzun adayıdır. Bu partiyi milletimiz kurmuştur, siz kurdunuz. Tabelasını da milletimiz asmıştır. Bugüne kadar milletimiz getirmiştir. Bundan sonra da milletimiz ayakta tutacaktır. Şahsım dahil herkes partimizin çatısı altında milletimize ve ülkemize hizmetle mükellefiz. Bu bayrak yarışında kimler geldi kimler geçti. Bu meydanın dili olsa da konuşsa. Burada az mı konuştuk. Burada Uşaklı kardeşlerimle az mı bir araya geldik. Nereden nereye. İnşallah önümüzdeki dönemde bu bayrak yarışı kesintisiz devam edecektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerden sonra önlerinde 4,5 yıllık kesintisiz bir icraat dönemi bulunduğunu, belediyeler için de 5 yıllık bir döneme girileceğini ifade ederek, "Bu ne demektir? Yani 4,5 yıl cumhurbaşkanınız hizmetkarınız olarak yola devam edecek. Kabinemizle beraber, seçim falan bir şey yok. 5 yıl da inşallah belediye başkanımız, ilçe belediye başkanlarımız onlarla el ele vereceğiz ve Uşak'ımızı daha da yukarılara çıkaracağız. Bu dönemi, partimizin derlenip toparlanmasından, demokraside ve ekonomide yapacağımız yeniden yapılanma adımlarına kadar her konuda en verimli şekilde değerlendireceğiz. Yeter ki pazar günü irademize sahip çıkalım." dedi.

Vatandaşlardan mutlaka sandığa gitmelerini isteyen Erdoğan, "Türkiye'nin önü aydınlıktır. Bugüne kadar oynanan oyunların hiçbiri bu ülkeye diz çöktürmeye yetmedi. Artık bundan sonra çok daha güçlü, çok daha tecrübeli, çok daha kararlı olarak hedeflerimize doğru yürümeye devam edeceğiz. Şimdi öyle bir ses verin ki tüm Türkiye'den duyulsun." diye konuştu.

Erdoğan, "Uşak, 31 Mart'ta iradene, oyuna ve sandığa sahip çıkıyor musun, şehrine ve ülkene sahip çıkıyor musun, arkalarına terör örgütlerini ve Türkiye düşmanlarını alanlara derslerini veriyor musun, istiklaline ve istikbaline sahip çıkıyor musun, yıkım için yola çıkanlara karşı inşaya talip olanları destekliyor musun?" sorularına alandakilerin hep bir ağızdan verdiği "Evet" yanıtının ardından, "Rabbim hepinizden razı olsun. İşte benim bildiğim, benim tanıdığım Uşak bu." ifadelerini kullandı.

