AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "AK Parti kurulduğundan bu yana bir defa da olsa AK Parti'ye oy vermiş seçmenlerin oranı yüzde 65'tir. AK Parti'nin Türkiye'deki siyasi tabanı asgari yüzde 65'tir. Ben kamuoyu araştırmasını söylüyorum." dedi.

Kurtulmuş, Gençlik Kuruluşları Birliği tarafından Üsküdar Belediyesi Boğaziçi Yaşam Merkezi'nde düzenlenen sahur programında yaptığı konuşmada, gençlik kuruluşlarının her bir faaliyetinin büyük bir medeniyeti ihya ve inşa faaliyeti olduğunu söyledi.

Bir milletin en büyük gücünün inanmış ve gelecek hedefleri olan bir gençlik olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Gençlerimizi ileriye doğru taşımak için büyük bir gayretle, fedakarca çalışan bütün sivil toplum kuruluşlarımızı yürekten tebrik ediyorum. Yaptığınız her bir faaliyetin sadece sıradan bir gençlik faaliyeti olmadığını hatırlatmak isterim. Yaptığınız her bir faaliyet bir büyük medeniyeti ihya ve inşa etme faaliyetinin bir parçasıdır. Belki yüzyıllar sürecek olan bir büyük medeniyet mücadelesinin köşe taşlarından birisidir. İnanın abartı olsun diye söylemiyorum, nefsinize hoş gelsin diye söylemiyorum ama 1 milyar 700 milyon İslam ümmetinin gözünü dikip baktığı, geleceği için dua ettiği ve kendisinin de umut içerisinde geleceğe dair umutlarını büyüttüğü yegane millet bizim milletimizdir, bu milletin gençleridir. Sizlere çok büyük bir sorumluluk düşüyor."

Numan Kurtulmuş, seçimlerde yaklaşık 1 milyon 700 bin seçmenin sandığa gitmediğini ve 320 bin kişinin de sandıklarda geçersiz oy kullandığını söyledi.

"Bizim insanlarımız 25 yıldır İstanbul'u bizim siyasi çizgimiz yönetiyor ya, bir yerde de rahata alıştı, bir yerde de bu kadar yıllık yönetimin, 17 yıllık AK Parti iktidarının vermiş olduğu..." diyen Kurtulmuş, sözlerine şöyle devam etti:

"İnsanlar yönetiyor, kusurlar, eksikler, hatalar, yanlışlar dolayısıyla bizim bu sofrada bulunacak nitelikteki arkadaşlarımızın bir kısmının eleştirilerini biraz fazla ciddiye alarak 'bir ders vereyim, bir hadlerini bildireyim, şöyle bir sallayayım' dediklerine sizler de şahit oldunuz, bizler de şahit olduk. Evet 1 milyon 700 bin kişi sandığa gitmedi, yaklaşık 320 bin kişi sandıklarda geçersiz oy kullandı. Bunların yarısı boş oy. Yani gidip CHP'nin adayına veremedi, bize de kızdı.

Bir de size bir şey söyleyeyim, henüz kamuoyuna açıklanmadı. AK Parti'nin gücünü ve potansiyelini görmek bakımından söylüyorum. AK Parti kurulduğundan bu yana bir defa da olsa AK Parti'ye oy vermiş seçmenlerin oranı yüzde 65'tir. AK Parti'nin Türkiye'deki siyasi tabanı asgari yüzde 65'tir. Ben kamuoyu araştırmasını söylüyorum. Oy vermiş sonra vermemiş, birkaç kez vermemiş sonra vermiş, birkaç kez oy vermiş sonra vermemiş. Bu büyük bir güçtür. Bu insanlarımızın hepsine ulaşacağız, gönlü kırgın olanlara diyeceğiz ki kırılma vakti şimdi değildir. Eksikleri, hataları söyleyenlere diyeceğiz ki biz de siyaseti biliyoruz, eksikleri hataları görüyoruz, önce 23 Haziran'ı geçelim, ondan sonra gerekirse siyasi bakımdan tövbe istiğfar ederek yanlışlarımızdan kurtulacağız ve yolumuza koşar adım devam edeceğiz. Ama kızgınlıkla, küskünlükle, kusura bakmayın hiç kimsenin de CHP'nin adayını oraya getirip oturtturmak gibi bir lüksü olamaz."

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, 31 Mart seçiminin belediye seçimi olmasına rağmen maalesef AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığı üzerinden başka bir işe döndürüldüğünü ifade etti.

Kurtulmuş, "AK Parti'ye burada haddini bildirelim ve Türkiye'de yeni bir siyasi tablo ortaya çıksın. Seçim 23 Haziran'da yenileniyor. Bu seçimi de yeniden bir yerel seçim olmaktan çıkarıp 2023'ü öne almak için bir prova olarak kullanacaklar, o niyet içerisinde oldukları görünüyor. Dolayısıyla burada akıllı ve şuurlu bir şekilde İstanbul'un, İslam coğrafyasının ve belki de dünya kentlerinin en önemlisi olan bu kentin kendi medeniyet değerlerimiz içerisinde, kendi tarihiyle, misyonuyla uyumlu bir şekilde ileriye doğru götürülmesi, geliştirilmesi, büyütülmesi ve halkıyla birlikte yönetilmesi lazım. İnşallah 23 Haziran bu düzeltmeyi yapma imkanı verecek. Türkiye'nin hangi istikamette gideceğini seçeceğiz. Yeniden güçlü bir Türkiye istikametinde, inşallah çok kuvvetli bir şekilde yürüyeceğiz. 2023 seçimlerini öne çekme gayreti ve niyeti içerisinde olanlara sandıklarda ders vereceğiz inşallah." şeklinde konuştu.

"Seçimlerin yenilenmesi demokratik yarışın hukuki şartlarının bir kısmıdır"

Numan Kurtulmuş, demokratik yarışın hukuki şartlarının bir kısmının da seçimleri yenilemek olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Seçim sadece sandık günü oyların verilip kapatılıp bitirildiği bir süreç değildir. Sandıklarda oyunu verirsiniz. Arkasından o sandıklardan oylar çıkarılıp sayılır, itirazlar yapılır, ilçe seçim kurulları, il seçim kurulları ve Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK). Bu itirazlardan dolayı yapılan bazı yanlışlıklar varsa yeniden sayım için karar verilir. İşte o yeniden sayım kararları yine bazı itirazlar varsa, seçimin yenilenmesi kararı verilir. Bu sadece Türkiye'de böyle değil, bütün dünya demokrasilerinde böyledir.

2004 yılında Ukrayna'da Devlet Başkanlığı seçimleri, 2016 yılında Avusturya'da Cumhurbaşkanlığı seçimi, orada YSK yerine geçen yüksek mahkeme tarafından iptal edildi, yenilendi, tekrar seçim yapıldı. Bu Haziranın 16'sında Belçika'nın iki şehrinde, 2018'deki seçimlerde yapılan yanlışlık dolayısıyla seçim yenilenecek. Dolayısıyla bu seçimlerin yenilenmesi demokratik yarışın hukuki şartlarının bir kısmıdır."

Kurtulmuş, ABD ile S-400 hava savunma sistemleri konusunda yaşanan gerilime yönelik şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bir S-400 krizi yaşıyoruz. Çok münferit bir olay gibi görünüyor, hayır. Büyük resmin içine onu da koyun. S-400 meselesinin aslı şu. Türkiye'nin bir güvenlik ihtiyacı var. Biz kendimizi işte Kilis'e bombalar atıldı, şuraya bombalar atıldı. Kedimizi koruyacağız. Adamlara diyoruz ki verin Patriotları alalım, 'hayır vermem' diyor. İyi o zaman ben S-400'leri alayım, 'hayır alamazsın' diyor. Çünkü bunların bu coğrafyada bekledikleri Türkiye, istedikleri Türkiye kendinden gücü olmayan, emir kulu olan bir Türkiye'dir. Onun için diyorlar ki alamazsınız. Biz de diyoruz ki biz bağımsız bir ülkeyiz, hesabımızı kitabımızı yaparız ve inşallah bu meselede de son noktaya geliriz. Büyük resmi görüyoruz, başkaları da görüyor. Bu senaryoları uygulayanlar da görüyor ve bu senaryoları uygulayanlar şunu biliyor. Bu coğrafyada işlerin farkında olan, oynanan oyunların farkında olan, büyük düşünen, güçlü ve imkanlarını arttırmak isteyen bir Türkiye'ye asla müsamaha etmek istemiyorlar. Meselenin özü budur."

"Birlik beraberlikte aşamayacağımız hiçbir konu yok"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu da konuşmasında, gençlerin gücüne ve sinerjisine inanan biri olarak, her zaman gençlerin destekçisi olduğunu söyledi.

Çalışma ve siyaset hayatı içerisinde gençlerle çalıştığını, şu anda ekibinin tamamının da gençlerden oluştuğunu belirten Sarıeroğlu, "Gençlerin gücüne inanan bir kardeşiniz, bir ablanızım. Bugün Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak, sivil toplum kuruluşlarının içerisinde yetişmiş bir siyasetçi olarak, sadece sizlerin yanında olduğumuzu, her daim sizlerin destekçisi olduğumuzu ifade etmek için bugün burada olmak istedim. Bu anlamda gençlik kollarımız da var ama her zaman ulaşabileceğiniz bir ablanız var. Hepinizin çatı kuruluşlarıyla, sizlerle farklı ortamlarda bir aradayız ama bu birlik beraberlik çok anlamlı." diye konuştu.

Jülide Sarıeroğlu, birlik beraberlik içerisinde olunduğu takdirde aşılamayacak hiçbir konu olmadığını vurgulayarak, "Özellikle gençlerin enerjisi, sinerjisi olduğunda inanın bizi hiç kimse tutamaz. Bu anlamda birliğiniz ve beraberliğiniz, bu güzelliğiniz daim olsun. Gelecek hafta kadir gecesini idrak edeceğiz, hayırla Allah bizi ulaştırsın diyorum. Önce bayrama inşallah sağlıkla güzellikle ulaşalım. Ondan sonra da ikinci bayramımızı 23 Haziran'da İstanbul'da hep beraber kutlayalım." ifadelerini kullandı.

Sahura, milletvekilleri, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, gençlik kuruluşlarının genel başkan ve üyeleri katıldı.

Kaynak: AA