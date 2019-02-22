AK Parti'nin TBMM Başkan Adayı Mustafa Şentop

AK Parti'de dün TBMM Başkan adayını belirlemek üzere gerçekleştirilen temayül yoklamasının ardından TBMM Başkanlığı'na aday olarak Mustafa Şentop belirlendi. Şentop, öğleden sonra Meclis Başkanlığı için başvuru dilekçesini verecek.

Binali Yıldırım'ın AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmasının ardından boşalan TBMM Başkanlığı görevi için dün TBMM Başkan adayını belirlemek üzere temayül yoklaması yapıldı. TBMM Başkan Vekili ve AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, AK Parti'nin TBMM Başkan adayı olarak belirlendi. Şentop, öğleden sonra Meclis Başkanlığı için başvuru dilekçesini verecek.

Binali Yıldırım, Meclis Başkanlığı görevinden istifa etmesinin ardından görevi geçici olarak Celal Adan'a devretmişti. Yeni TBMM Başkanını seçmek için Meclis Genel Kurulu 24 Şubat Pazar günü toplanacak. - ANKARA

Kaynak: İHA