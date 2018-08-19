AK Parti'nin Tarihini Anlatan Filmde Gösterilmeyen Bülent Arınç Sitem Etti

AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi'ni değerlendiren Bülent Arınç sözü AK Parti'nin tarihini anlatan 16 dakikalık filme getirip "Filmde bir saniyelik bir karede bile gözükmedik" diyerek sitem etti. AK Parti'nin kurucu üyelerinden eski TBMM Başkanı Bülent Arınç Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının ardından Habertürk ekranlarında kongre sürecini değerlendirdi.

Konuşmasında AK Parti'ye yönelik sitemini dile getiren Bülent Arınç şu şekilde konuştu:

''ÜZÜLDÜM''

"14 dakikalık sinevizyonda yola birlikte çıktıklarında bir kare bile göremedim. Onlardan biri benim. Buna üzülmedim mi? Üzüldüm. Ben kimim peki? Bu partiyi kuran üç kişiden biriyim. 70 kurucu vardır bunların 53'ü milletvekilidir ama fotoğraflarda en çok bizim üçümüzün görünür. Üstelik o 53 milletvekilinin Meclis'teki grup başkanıyım ben. Genel başkanımız olmadığı için grup toplantılarında ben konuştum. Kurucular kurulu toplantısında bizim genel başkan adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır diyerek grup başkanlığını ben ilan ettim.''

''FİLMDE 1 SANİYELİK KAREDE YER ALMAM GEREKMEZ Mİ?''

''Ondan sonra ilk Meclis başkanı benim. Recep Tayyip Erdoğan Başbakan olarak ne kadar sorun yaşadıysa ben kat kat fazlasını yaşadım. Daha sonra başbakan yardımcığı yaptım. Şu 16 dakikalık filmde benim 1 saniyelik bir karede yer almam gerekmez mi? Gerekir. Bunun kabahatlisi haşa sayın Erdoğan değil. Ben onun vefasının şahidiyim. Bunu hangi ajans yaptıysa kabahat onda."