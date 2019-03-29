AK Parti'nin Sultanbeyli Mitingi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "31 Mart'ta mutlaka oyunuzu kullanın. Kullanmadığınız her oy zalimlerin cebine konulmuş kredi, mazlumların gözyaşıdır. Bunu unutmayın." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultanbeyli Kent Meydanı'nda partisince düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan da mitingdeki konuşmasında, Sultanbeyli'nde güzel bir atmosfer olduğunu ve vatandaşların meydanları doldurduğunu söyledi.

Hükümetin ulaşımla ve altyapıyla ilgili hizmetlerini anlatan ve Kuzey Marmara Otoyolu'nun bir hafta önce İzmit'in girişine kadar açıldığına dikkati çeken Turhan, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la hizmet kervanı yürüyor. İstanbul ayağa kalkıyor. Reisin peşinde Sultanbeyli'de beraber mi? Birileri de bunu kıskanıyor. Hem yerli rakipleri hem de dünya lideri olduğu için başka liderler de Cumhurbaşkanımızı kıskanıyor. Hep birlikte olmuşlar. Yerli ve siyasi iş birlikçileri bir araya gelmiş, bu seçimde terör örgütleri ve FETÖ'yle, Apo'yla, dünyanın diğer zalimleriyle hepsi bir araya gelmiş, 'Recep Tayyip Erdoğan'ı nasıl iktidardan indiririz?' bunun derdine düşmüşler. Bilmiyorlar ki Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında halk var."

Bakan Turhan, bu ülkede hizmet siyasetinin oturduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bunu Türk siyaset kültürüne ve tarihine altın harflerle yazdırdığını söyledi. Bakan Turhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önümüzdeki süreçte 31 Mart yerel seçimleri var. Yerel seçimlerde size hizmetkar olacak kişileri seçeceksiniz. Sultanbeyli'de Hüseyin Keskin kardeşimize, İstanbul Büyükşehir'de Binali Yıldırım'a destek verip seçecek misiniz? Binali Yıldırım, çok önemli bir siyasetçi, proje adamı. İnşallah Binali Yıldırım İstanbul'u başka bir İstanbul yapacak. Bu seçimlerin başka bir özelliği de var. Bu seçimler sadece Türkiye'deki vatandaşları değil, dünyanın mazlumlarını ilgilendiriyor. Mazlumların hamisi, liderinin başını zalimlere karşı dik tutacak mısınız. Allah sizden razı olsun. 31 Mart'ta mutlaka oyunuzu kullanın. Kullanmadığınız her oy zalimlerin cebine konulmuş kredi, mazlumların gözyaşıdır. Bunu unutmayın."

Sultanbeyli Belediye Başkanı ve AK Parti Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Hüseyin Keskin de şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, Recep Tayyip Erdoğan'a hoş geldi·ni·z di·yor, 31 Mart mahalli· i·dareler seçi·mleri·ni·n ülkemi·z ve mi·lleti·mi·z i·çi·n hayırlara vesi·le olmasını di·li·yorum. Hemşehri·leri·m, 2009 yılından bu yana on sene boyunca si·zlerle bi·rli·kte aynı yoldan geçerek, aynı sudan i·çerek, aynı şarkıları söyleyi·p, gönül dünyamızda ve dualarımızda elleri·mi·zi· semaya hep bi·rli·kte ortak dualarımız i·çi·n açarak bugünlere geldi·k. 'İstanbul beni·m aşkım, Sultanbeyli· beni·m sevdam.' di·yerek çıktığımız bu yolculukta sami·mi·yeti·, gayreti· ve tevazuyu elden bırakmadan her şeyden önce gönüllere dokunabi·lmek i·çi·n mücadele edi·yoruz. Rotamız Sayın Cumhurbaşkanımızın 1994 yılında çıkmış olduğu o kutlu yolculuk oldu. Şi·mdi·ye kadar kıyas dahi· edi·lemeyecek, kaderi·ne terk edi·len, sürekli· öteki·leşti·ri·len Sultanbeyli· gerçekleşti·ri·len yatırımlar ve projelerle İstanbul'a yakışır, Türki·ye'ni·n di·ğer yerleşi·m bölgeleri·yle yarışan bi·r i·lçe hali·ne geldi·."

Keskin, Mecli·sten çıkan i·ki· özel kanunla Sultanbeyli·'ni·n tapu sorununun tari·he karıştığını dile getirdi.

İstanbul'u İstanbul yaparak, onu hak etti·ği· medeni·yet şehri· haline tekrar geti·ren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleri· ve vatandaşların dualarıyla Sultanbeyli· adına belki· de hayal olabi·lecek yatırım ve projeleri· hayata geçi·rmek i·çi·n var güçleriyle çalıştıklarını aktaran Keskin, şunları kaydetti:

"Müreffeh ve saygın bi·r Sultanbeyli· i·çi·n yeni· bi·r dönemi·n kapısını aralamaya çok yakınız. 31 Mart mahalli· i·dareler seçi·mleri·ne Cumhur İtti·fakı ile gi·derken tüm gücümüzü si·zlerden alıyor, 'Beledi·ye i·şi· gönül i·şi·' di·yerek Sultanbeyli·'yi· yeni· ufuklara taşımanın amacını güdüyoruz. Son on sene bi·ze gösterdi· ki· olamaz deni·leni· olur hale geti·rmeni·n vermi·ş olduğu moti·vasyonla si·zlerden alacağımız güç ve destekle, hayata geçi·rmeyi· planladığımız tüm projeleri·mi·zi· önümüzdeki· beş senede gerçekleşti·receği·mi·zi· düşünüyoruz."

Kaynak: AA