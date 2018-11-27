AK Parti'nin Sivas Belediye Başkan Adayı Olan Hilmi Bilgin Kimdir?

AK Parti, Yerel Seçimlere çok az bir zaman kala 28 ilin adaylarının ismi belirgin hale geliyor. Partide, Sivas için Hilmi Bilgin'in adı ön plana çıkıyor. Hilmi Bilgin kimdir?

HİLMİ BİLGİN KİMDİR?

Hilmi Bilgin, 1972 yılında Sivas Alacahan'da dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimini Sivas'ta tamamlayan siyasetçi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1995 yılında mezun oldu. Bir süre Sivas SGK İl Müdürlüğünde kamu avukatı olarak çalışmasını ardından, 2003 yılında istifa ederek serbest avukatlık yapmaya başladı.

AK PARTİ TEŞKİLAT BAŞKANI OLARAK ÇALIŞTI

Bilgin, öğrencilik ve iş hayatı boyunca çeşitli sivil toplum örgütleri, vakıf ve derneklerde görev aldı. Sivas Belediye Başkan Adayı, Sivas Barosu Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu Üyeliği ve Sivas Barosu Başkanlığı görevlerini yürüttü. Ak Parti Sivas İl Teşkilatında Seçim İşleri Başkanı ve Teşkilat Başkanı olarak siyasi çalışmalarda bulundu.

SİVAS MİLLETVEKİLİ ADAYI OLDU

24. Dönem Sivas Milletvekili olarak görev yapan Bilgin, bu süre içerisinde Anayasa Komisyonu Üyeliği görevlerini yürüttü. Şuan Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcısı görevine devam eden siyasetçi, 25. dönemde tekrar Sivas Milletvekili adayı oldu. 2019 Yerel Seçimlerinde de AK Parti'den Sivas Büyükşehir Belediyesi için seçilen isim oldu.