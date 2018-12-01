AK Parti'nin Sivas Belediye Başkan Adayı Hilmi Bilgin Vatandaşlarla Buluştu

Yerel seçimlerde AK Parti'den Sivas Belediye Başkan adayı olan Hilmi Bilgin, vatandaşlarla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin grup toplantısında açıkladığı Sivas Belediye Başkan adayı Bilgin, memleketi Sivas'ta AK Parti İl Başkanlığı önünde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, ilk günkü aşkla çalıştıklarını söyledi.

Sultan şehir Sivas'a hizmet etmek için aday olduğunu aktaran Bilgin, "Önümüzdeki süreçte hem seçim çalışmaları boyunca hem de 1 Nisan'dan itibaren hep birlikte şehrimize hizmet etmeye devam edeceğiz." dedi.

Bilgin, AK Parti'nin hizmet partisi olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"2004 yılında başlatılan AK Parti belediyeciliği inşallah 2019 yılı nisan ayıyla tüm Türkiye'de devam edecek. Bu seçimlerin temelinde gönül belediyeciliği var. Hemşehrilerimizin gönlüne gireceğiz ve ne yapacaksak onlarla yapacağız. Talip olduğumuz bu yolda gece gündüz demeden hep birlikte çalışacağız. Milletimizin hizmetkarlığına talip olduğumuz bu yolda hep birlikte gece gündüz çalışacağız, 'Yorulduk' demeyeceğiz. Çünkü bu millet bize 16 yıldır ne zaman dara düştüysek destek oldu. Biz de sizlerle birlikte yorulmadan bu millete hizmetkar olacağız. İnşallah buna talibiz. 1 Nisan'dan sonra bunu hep birlikte göstereceğiz."

Konuşmanın ardından Bilgin, AK Parti Sivas milletvekilleri İsmet Yılmaz, Habib Soluk, Semiha Ekinci ve parti yönetimi vatandaşları selamladı.

Etkinliğe çok sayıda partili katıldı.