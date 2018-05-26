AK Parti'nin "Şehrim 2023" Projesi

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Şehirlerimizin 2013 vizyonunu halkımızla birlikte ortak bir fikir oluşturarak ortaya koyacağız." dedi.

AK Parti Çevre Şehir ve Kültür Başkanlığı tarafından hazırlanan "Şehrim 2023" Projesi kapsamında yola çıkan "Şehrim 2023" otobüsü Samsun'a geldi.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan "Şehrim 2023" otobüsünün önünde ortak basın açıklaması düzenledi.

"Şehrim 2023" projesinin AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Türkiye'deki 30 büyük şehirde başlattığı bir çalışma olduğunu belirten Bakan Demircan, "Şehirlerimizin 2013 vizyonunu halkımızla birlikte ortak bir fikir oluşturarak ortaya koyacağız. Şehir eski adı ile 'Medine' demek medeniyetin inşa edildiği yerdir. Şehirlerimizin bizin bir medeniyet yuvası, medeniyet beşiği olmak durumundadır. Tarihte böyle olmuş, şimdi de aynı şekilde geleceğe medeniyeti inşa edeceğimiz şehirlerimiz için çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ise, bir şehri anlamanın en iyi yolunun o şehre giden yol olduğunu kaydetti.

Otobüslerin proje kapsamında meydanlarda, caddelerde, sokaklarda halkla buluştuğunu aktaran Karaaslan, "Vatandaşlarımızın beklentileri ve önerileri çok değişti. Bundan 5-10 yıl önce beklentilerle bugünkü beklentiler arasında fark var. Biz eleştiri, görüş ve talepleri dışında halkımıza hayallerini de soruyoruz. Böyle olunca halkımız geleceklerini ve çocuklarının geleceklerini simgeleyen şehirlerin nasıl bir hal alması gerektiğini bize anlatan çok önemli vurgularda bulundular. Bunları rapor haline getiriyoruz." şeklinde konuştu.

"Şehrim 2023" projesi hakkında bilgi veren Karaaslan, şunları kaydetti.

"Samsun'a, Antalya'ya, Mardin'a ve İstanbul'a ait özel yol haritaları çıktı önümüze ayrıca Türkiye profili de çıktı. Proje sadece otobüs etabı değil aynı zamanda 15 kişilik farklı meslekler grupları üzerinde uzmanlarımız var. Onlar şehirlerin raporunu tutuyorlar. Aynı zamanda 'sehrim2023.com' üzerinden bütün dünyadan kendi şehirleri ile ilgili söz söylemek isteyenlerin taleplerini de alıyoruz. Proje kapsamında şehir buluşmalarını da yapıyoruz. Bu farklı veriler biraya geldiğinde bir şehrin raporu çıkacak. Biz bu yola çıkarken şunu söyledik, 'halkın ne söylediğini anlamak için tam da orada olmalıyız, kalbinde olmayız, meydanda, sokakta, cadde olmalıyız.' dedik. Bize bu konuda büyük destek olan Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz."

Toplantıya AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, AK Parti Samsun milletvekili adayları Yusuf Ziya Yılmaz, Orhan Kırcalı, Bekir Keleş, Elif Coşkun Bilgin, Caner Göktepe ve Muhammet Yasir Okudan ile vatandaşlar katıldı.