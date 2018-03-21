AK Parti'nin "Şehrim 2023" Projesi

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı'nın "Şehrim 2023" projesi kapsamında yola çıkan ekip, Gaziantep'te faaliyetlerine devam ediyor.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda konuşlanan ekip, burada gelen vatandaşlara anket düzenledi.

Halka Gaziantep'e ilişkin çevre, şehir ve kültür konularında sorular soran ekip, görüş, öneri ve talepleri aldı. Ankete katılan vatandaşlar ve öğrenciler, uygulamadan ve projeden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Hasan Teke ile Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, ilçe yönetim kurulu üyeleri ve kadın kolları teşkilatı üyeleri, ekibi ziyaret etti.

Şahinbey İlçe Başkanı Hasan Teke, AA muhabirine yaptığı açıklamada, parti olarak her konuda bir karar verirken halkın talebini dikkate aldıklarını belirterek, "Önceliğimiz de budur. Gaziantep'le ilgili olarak altyapıdan üstyapıya, sosyal projeler dahil her konuda parti olarak nasıl bir adım atacaksak bu konuda halkımızın fikri kanaati düşüncesi çok çok önemli. Bu bağlamda bundan yola çıkılarak böyle bir anket çalışması var. Halkın katılımı üst seviyede.

Bundan da çok çok memnunuz. Biz de Şahinbey İlçe Teşkilatı olarak, ana kademe, kadın kolları ve gençlik kolları olarak biz de bu anket çalışmasına katıldık. Tüm ekibime teşekkür ediyorum. Ayrıca halkımıza da göstermiş oldukları yoğun ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Mehmet Yılmaz da AK Parti Genel Merkezi tarafından organize edilen "Şehrim 2023" projesi kapsamında Gaziantep halkına "nasıl bir Gaziantep, nasıl bir kent görmek istiyorsunuz?" diye sorulduğunu dile getirerek, "Bu çalışmaya ve ankete halkımızdan ciddi bir teveccüh gördük. Bu noktada otobüsümüze herkes geliyor. Vatandaşlarımız nasıl bir Gaziantep görmek istedikleriyle ilgili görüş ve önerilerini aktarıyor. Gayet faydalı bir proje oldu. Genel Merkez teşkilatımıza çok teşekkür ediyorum. Bu noktada inşallah bu anketler, şehrimize de daha güzel, farklı, kalıcı projelerin yapılmasına imkan sağlar diye düşünüyorum." dedi.

Cumartesi günü kente gelen ve bir alışveriş merkezinin önünde çalışmalarına başlayan ekip, yarın yine 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda faaliyetlerine devam edecek.

Programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan'ın da katılacağı belirtildi.