AK Parti'nin "Şehrim 2023" Projesi

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı'nın "Şehrim 2023" projesi kapsamında yola çıkan ekip, Gaziantep'te faaliyetlerine devam ediyor.

Güneykent Parkı'nda konuşlanan ekip, burada vatandaşlara ve öğrencilere, tablet bilgisayarlar aracılığıyla anket düzenledi.

Halka Gaziantep'e ilişkin çevre, şehir ve kültür konularında sorular soran ekip, görüş, öneri ve talepleri aldı. Ankete katılan vatandaşlar ve öğrenciler, uygulamadan ve projeden duydukları memnuniyeti belirtti.

Cumartesi günü kente gelen ve bir alışveriş merkezinin önünde çalışmalarına başlayan ekip, yarın ve 22 Mart Perşembe günü, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda halkla buluşacak. Perşembe günü gerçekleştirilecek programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan'ın da katılması bekleniyor.