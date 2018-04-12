AK Parti'nin 'Şehrim 2023' Otobüsü Mersin'e Geliyor

AK Parti'nin "Şehrim 2023" projesi kapsamında yola çıkan otobüsün 9'uncu durağı Mersin olacak.

AK Parti Genel Merkez Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı tarafından, kimlikli, sürdürülebilir, yaşam ve mekan kalitesi yüksek şehirler oluşturma amacıyla hazırlanan "Şehrim 2023" projesi kapsamında, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından genel merkez önünden uğurlanan "Şehrim 2023" otobüsünün 9. durağı Mersin olacak.

Projeyle birlikte, her şehrin kendine özgü 2023 hedeflerini ve vizyon planlarını ortaya koyması hedefleniyor.

Otobüs, 13 -15 Nisan tarihleri arasında kent merkezinin yanı sıra, Erdemli ve Tarsus ilçelerinde çeşitli meydanlarda vatandaşlarla bir araya gelecek. Vatandaşlar, otobüste bulunan görevlilere, 'çevre, şehir ve kültür' başlıkları altında Mersin'e ilişkin hayal, görüş, öneri ve taleplerini sunabilecek.

Ayrıca katılımcıların, 'sehrim2023.com' adresinden ve mobil uygulamalar aracılığıyla şehrine özel anket ile görüşlerini paylaşabileceği bildirildi.

"Mersinlilerin yoğun ilgi göstereceğine inanıyorum"

Konuya ilişkin değerlendirme yapan AK Parti Genel Merkez Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Çiğdem Karaaslan, "Tıpkı Türkiye'nin 2023 hedefleri gibi şehirlerimiz için de 2023 hedeflerini ve vizyon planlarını belirleme hedefi doğrultusunda 'Şehrim 2023' projemize başladık. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın projemize büyük desteği ve otobüslerimizin gittiği şehirlerde gördüğü ilgi şehirlerimizin geleceğinin şehrin dinamiklerinin katılımıyla ortak akıl yoluyla belirlenmesi noktasında heyecanımızı daha da artırdı. Mersin'in doğal ve kültürel değerlerinin korunarak geliştirilmesi ve geleceğe taşınması noktasında Mersinlilerin Şehrim 2023 otobüslerimize yoğun ilgi göstereceğine, şehirlerine ilişkin fikir, öneri ve hayallerini bizimle paylaşacaklarına, şehirlerinin geleceğinde söz sahibi olacaklarına inanıyorum" dedi. - MERSİN