AK Parti'nin, 'Şehrim 2023 Otobüsü' Balıkesir'de

AK PARTİ Genel Merkezi Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı'nın, 'Şehrim 2023' projesi kapsamında Balıkesir'e gelen otobüsün ilk durağı, Toplu Taşıma Merkezi oldu. Ay sonuna kadar Balıkesir ve ilçelerinde konuşlanacak olan otobüs ile vatandaşların 2023 yılından beklentilerini yazmaları isteniyor.

Şehre gelen otobüsü, AK Partili Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, AK Parti İl Başkanı Hasan Demiraslan ve parti yöneticileri ziyaret etti. Kafaoğlu ve Demiraslan, 2023 yılından beklentilerini yazarak, otobüs önünde konulan sandığa attılar. Projeyle ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti İl Başkanı Demiraslan, otobüsün parti genel merkezi önünden Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan tarafından yolcu edildiğini söyledi.

'BALIKESİR'E İLİŞKİN HAYAL, GÖRÜŞ, ÖNERİ VE TALEPLER DİNLENECEK'

Otobüs ile vatandaşların nasıl bir şehir ve çevrede yaşamak istediklerinin sorulduğunu belirten Demiraslan, vatandaşların çevresel ve şehircilik anlamında neleri merak ettiklerini önemsediklerini söyledi. AK Parti'nin ortak akıl ve istişarelere önem verdiğini ifade eden Demiraslan, "Proje kapsamında ortak geleceğimiz olan şehirlerimizin mevcut durum analizlerini, dinamikleri ile ortaya çıkararak, kimlikli şehirler özgünlüğüne ulaştırmak amacıyla ortak aklın ortaya koyacağı bir çalışma modelini hayata geçiriyoruz. 26-31 Mart tarihleri arasında şehrimizin çeşitli meydanlarında Balıkesirliler ile bir araya gelecek, şehri en iyi bilenlerin, o şehirde yaşayanların; Çevre, Kültür ve Şehir Başlıklarında Balıkesir'e ilişkin hayal, görüş, öneri ve talepleri dinlenecektir" diye konuştu.

BALIKESİR'DE ŞEHİR BULUŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLECEK

AK Parti İl Başkanı Demiraslan ayrıca, 28 Mart Çarşamba Günü ise AK Parti Genel Merkez Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı olan Samsun Milletvekili Çiğdem Karaslan'ın katılımı ile akademisyen, öğrenci, sivil toplum kuruluşları, kanaat önderleri ve şehir için fikri olan tüm tarafların katılımı ile 'Şehir Buluşması' gerçekleştirileceğini söyledi.

AK Parti'nin ilk hedefinin Cumhuriyet'in 100'üncü kuruluş yıldönümü olan 2023 olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ise, otobüs ile Balıkesirlilerin gelecekten beklentilerinin öğrenileceğini belirtti. 'Şehrim 2023' vizyonu ile insanların hayallerini ve düşüncelerini kağıda dökeceğini kaydeden Kafaoğlu, "2023'te Balıkesirliler neyi hayal ediyor? Neyi arzu ediyor buda elde veri olarak belirlenecek. Bu projeden dolayı başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm ilgili arkadaşlara teşekkür ediyorum. Samimi duygularla vatandaşın ne düşüneceğini öğreneceğiz. Bu biz yerel yöneticilere de katkı olacaktır" dedi.

- Balıkesir